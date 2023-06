Com exclusividade, Jerônimo detalha o que fará na Bahia Farm Show

Ferrovia Oeste-Leste (Fiol), aeroporto de Barreiras, melhoramento genético de grãos e frutas, regularização fundiária de trabalhadores do campo, entre outros assuntos, foram tratados pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

Em Luis Eduardo Magalhães no início da tarde desta segunda-feira, 5, para participar de coletiva de imprensa na véspera da abertura da Bahia Farm Show, evento que terá a presença de Lula (PT), Jerônimo afirmou que está no evento não apenas para propor, mas também para ouvir.

"Já me reuni hoje pela manhã com segmentos de grãos e fruticulturas. Me encontrei com eles para ouvir as demandas, principalmente as estruturantes", afirmou o governador, que se disse impressionado com o trabalho feito por esses setores. "São tecnologias de ponta, grandiosas e que levam em questão o meio ambiente para realizar o melhoramento genético de grãos e frutas", continuou.

Os negócios na Bahia Farm Show, que no ano passado giraram em torno de R$ 8 bilhões, devem ser "multiplicados" nesta décima sétima edição, segundo o governador.

No entanto, outros assuntos sobre o Oeste do estado também são pauta do governador, que ainda nesta segunda-feira visitará Barreiras para falar sobre a construção do aeroporto da cidade.

"Importante termos aeroporto para cargas e também para gente. Para explorar o turismo na região", comentou.

Além do transporte aéreo, a locomoção por terra também foi comentada pelo chefe do Executivo Estadual. "A ferrovia, que é do Governo Federal, sai de Ilhéus, no Porto Sul, e vem até aqui. Depois veremos outro trecho, mas precisamos concluir essa etapa", disse Jerônimo sobre a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol).

O transporte por terra, para o governador, vai além de ferrovias e até mesmo das grandes rodovias. "Estradas, BRs, BAs e as vicinais. Com as vicinais, temos pareceria com o consórcio [municipal] de infraestrutura", afirmou Jerônimo, que salientou também a importância de se tomar cuidados com o meio ambiente e com a regularização fundiária de trabalhadores do campo.