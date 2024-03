Com vistas para eleições, presidente do PSDB se reúne com Bruno Reis | A TARDE

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, junto com a comitiva da sigla, se reuniram nesta sexta-feira, 15, com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), no Palácio Thomé de Souza.

Além das conversas sobre articulações partidárias, com vistas para as eleições municipais, que serão realizadas em outubro, o chefe do Executivo e a comitiva tucana também trataram de projetos, ações e iniciativas para o desenvolvimento da capital baiana. Em Salvador, o PSDB integra a base governista, e mantém quatro vereadores na Câmara Municipal (CMS).

“O PSDB é um parceiro de primeira hora, sempre esteve ao nosso lado em todas as batalhas, e tenho certeza que, tomando a decisão de ser candidato, contarei com esse partido que, sem sombra de dúvidas, está entre aqueles que têm grande relevância histórica para o Brasil, que contribuiu de forma decisiva para que hoje o país pudesse ter essa força, essa pujança que tem”, afirmou o prefeito.

O encontro contou com a presença do deputado federal Adolfo Viana, líder da federação PSDB-Cidadania na Câmara; do presidente estadual do PSDB, deputado estadual Tiago Correia; do presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz; deputados estaduais e vereadores também estiveram presentes.