Confira os trabalhos na Assembleia Legislativa da Bahia nesta semana

Casa também realizará sessões especiais - Foto: AscomALBA/AgênciaALBA

A semana de 26 a 30 de agosto na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) terá atividades como sessões ordinárias e especiais, reuniões nas comissões temáticas da Casa, dentre outras atividades legislativas. Ao longo da semana, ocorrerá a feira de produtos diversos no corredor que fica entre a agência Bradesco e o refeitório. A ação tem apoio do mandato do deputado Matheus Ferreira (MDB).

Na terça-feira, 27, na Sala Jairo Azi, às 9h30, ocorrerá reunião ordinária da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo. A pauta estará aberta a propostas dos membros do colegiado.



Às 10h, a Comissão de Constituição e Justiça fará reunião ordinária na Sala José Amando para apreciação de 34 proposições que se encontram na ordem do dia. Também às 10h, a Comissão de Saúde e Saneamento se reunirá na Sala Eliel Martins e deverá apreciar três projetos de lei que estão na pauta.



O colegiado também poderá deliberar sobre requerimentos e realização de audiências públicas. A partir das 10h30, ocorrerá a reunião da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública na Sala Herculano Menezes com cinco requerimentos de audiências públicas na ordem do dia. A pauta da comissão também prevê a eleição para a vice-presidência do colegiado. Às 11h15, a Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle realizará reunião ordinária na Sala Jairo Azi. A ordem do dia tem dois projetos de lei e três ofícios para apreciação.



Na quinta, 29, às 9h, o Auditório Jornalista Jorge Calmon será palco do ato em homenagem à Associação Assistencial dos Servidores do Derba. A ação foi proposta na ALBA pelo deputado Hilton Coelho (Psol).



O plenário da Casa sediará uma sessão especial proposta pela deputada Fabíola Mansur (PSB) em comemoração ao centenário de nascimento de Oscar da Penha, o Batatinha. A solenidade acontecerá a partir das 15h.



Na sexta, 30, a partir das 10h, a ALBA promoverá sessão especial em homenagem ao Dia do Soldado. A solenidade foi proposta pelo deputado Samuel Júnior (Republicanos) e ocorrerá no Plenário.