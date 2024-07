"Conjuntura está difícil", diz Gabrielli sobre Congresso conservador

Gabrielli fala sobre dificuldades do governo Lula com Congresso conservador - Foto: Cássio Moreira | AG. A Tarde

Presente no cortejo da Independência da Bahia, na terça-feira, 2, o ex-presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli (PT), avaliou a relação do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o Congresso Nacional, e pontuou que a "conjuntura está muito difícil".

Em conversa com o Portal A Tarde, Gabrielli lembrou que os blocos progressistas sempre foram minoria na Câmara e Senado. Para o petista, os avanços sociais obtidos em momentos anteriores foram frutos da pressão dos movimentos sociais e da sociedade civil.

"Eu acho que nós tivemos uma bancada pequena no Congresso, os progressistas sempre foram pequenos. Nós conseguimos influenciar no Congresso em condições em que a população e a sociedade civil estavam pressionando por novas mudanças e transformações no país", iniciou Sergio Gabrielli, que continuou.

"Neste momento a gente não está conseguindo fazer isso, a conjuntura está muito difícil, ganhamos a eleição contra a extrema-direita, e a extrema-direita mostrou que o Brasil tem uma parcela muito grande ainda que concorda com as ideias da extrema-direita, e o Congresso Nacional está aproveitando das vantagens que foram criadas a partir do governo Temer e está tentando pressionar o governo para não fazer mudanças que são necessárias", completou.