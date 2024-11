Coronel faz encontro "suprapartidário" com prefeitos em sua casa

Encontro aconteceu na casa de praia do senador - Foto: Jefferson Rudy | Agência Senado

O senador Angelo Coronel (PSD)abriu as portas da sua casa de praia para promover um encontro “suprapartidário”, como o pessedista nomeou a reunião que fez com a presença de prefeitos e lideranças políticas.

O encontro contou com a presença da prefeita reeleita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos (União Brasil), o advogado eleitoral Ademir Ismerim, além dos prefeitos João Filho (PSD), de Itaberaba, Jau, Rick de João (Avante), de Brejões, João Mascarenhas Filho, de Itaberaba, e a liderança política Jau Ribeiro, de Iaçu.

Em tom de brincadeira, o congressista afirmou que, para ele, não existe divisão partidária e se colocou como “agregador”.

“Recebendo nesta tarde amigos e amigas em nossa casa. Nossa querida Clara, que cuidará do povo de Conquista, nossa prefeita Sheila, de Conquista. Ademir Ismerim, nosso prefeito de Itaberaba. Jau, de Iaçu, e nosso prefeito de Brejões. É um encontro suprapartidário: Avante, PSD, União Brasil. Aqui com Coronel, não há divisões partidárias. Coronel agrega a todos. O importante é a amizade”, declarou o senador.

Recentemente, o pessedista foi visto com lideranças do União Brasil, durante um casamento em Salvador. Após o encontro, o prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil), fez um aceno para o parlamentar.

"Eu tenho uma amizade histórica com Coronel, fomos colegas deputados. Fui um dos principais articuladores para sua eleição como presidente da Assembleia, o que acabou levando ele, em seguida, à condição de senador e sei que as portas estão abertas de ambos os lados para que a gente possa conversar. Já marchamos juntos no passado, e quem sabe no futuro possamos caminhar juntos”, disse.

