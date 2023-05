Correia desconversa sobre paquera com PT e diz "dialogar como sempre"

Diante de especulações sobre um possível interesse do grupo do PT em se aproximar dos tucanos na Bahia, o deputado estadual Tiago Correia (PSDB), afirmou na manhã deste sábado, 27, que "sempre dialogou com a esquerda e nunca se furtou ao diálogo", mas, disfarçou ao falar sobre a "paquera" entre os partidos, que tem histórico de rivalidade.

"Sempre votamos a favor do que achamos importante para a Bahia. Então, nunca faltou diálogo", declarou o deputado em entrevista ao Portal A TARDE, durante evento que reuniu personalidades políticas na primeira rodada de encontros nos estados para discutir o futuro do PSDB. O encontro aconteceu em um auditório, no Caminho das Árvores, em Salvador, e recebeu o presidente nacional do partido e também governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

No cenário político atual da Bahia, as figuras dos tucanos são ligadas aos grupos de oposição como os de ACM Neto e Bruno Reis (União Brasil). No entanto, segundo Correia, isso não provoca fragilização nessa possível relação entre o PT e o PSDB. "De maneira alguma. Estamos mantendo historicamente o que sempre fizemos. Dialogamos com todos os lados, em cima do muro, olhando pro lado direito e esquerdo, mantendo a posição".

Mais cedo, o presidente do PT Bahia, Éden Valadares, confirmou a aproximação com os tucanos baianos, mas disse que as conversas entre o grupo que comanda o governo estadual e o PSDB estão em estágios iniciais. “Não é casamento, ainda não é noivado e ainda está no namoro”, disse o dirigente petista ao Portal A TARDE.