Davi do BBB pode receber medalha Zumbi dos Palmares na Câmara | A TARDE

Cria de Cajazeiras, bairro mais populoso de Salvador, o soteropolitano Davi, de 21 anos, que trabalhava como motorista de aplicativo, pode ser condecorado pela Câmara Municipal (CMS) com a Medalha Zumbi dos Palmares, honraria concedida aqueles que se destacam no combate ao racismo, discriminação e intolerância na capital baiana.

A proposição é do vereador Tiago Ferreira (PT), e foi apresentada na sessão desta segunda-feira, 4, à Casa. O parlamentar afirmou que o conterrâneo é "exemplo de superação, exemplo positivo e de combate ao racismo" e que vem sendo perseguido no BBB.



O participante da casa mais vigiada do Brasil vem sendo alvo dos demais brothres e já chegou a ser isolado propositalmente no programa. Recentemente, ele foi vítima de agressão da cantora Wanessa Camargo, que acabou sendo expulsa do jogo em seguida.



A Medalha Zumbi dos Palmares é a quarta maior honraria da Câmara e foi criada a partir de uma proposta da então vereadora Olívia Santana (PC do B), por meio da Resolução nº1.557/2005.

Davi está novamente no paredão, sistema de disputa pela permanência no programa. Ele atendeu ao Big Fone no último domingo, 3, e foi direto para a berlinda.