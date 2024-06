Davi visita secretaria estadual e divulga programa Bahia sem Fome | A TARDE

Vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, comentou sobre o programa Bahia sem Fome, lançado pelo governo estadual, em novembro do ano passado, com o objetivo de assegurar às pessoas em situação de vulnerabilidade social, o acesso a alimentos de qualidade.

O baiano foi convidado pela Secretaria estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), responsável pelo projeto, para ser o rosto do programa. A novidade foi compartilhada através das redes sociais do ex-BBB e da pasta, administrada pelo deputado estadual licenciado Osni Cardoso (PT).

“Esse projeto aqui, é um projeto [que] leva comida na mesa de milhões de brasileiros. Tô conhecendo um pouco do projeto para poder entrar e poder dar todo apoio moral. É uma instituição que vai ajudar milhões de pessoas que não tem o que comer”, disse o ex-motorista de aplicativo em vídeo publicado pela pasta.

Nas redes sociais, a secretaria reforçou a importância da participação de Davi no protejo, com vistas para o fortalecimento de políticas públicas no estado.

“O campeão do BBB 24 visitou a SDR para conhecer o programa Bahia sem Fome e as políticas de desenvolvimento rural da Bahia. Sensível à pauta da fome, Davi destacou a importância dessas políticas que visam garantir segurança alimentar, promover a agricultura familiar e fortalecer a economia no campo. Sua visita reforça o compromisso com a luta contra a fome e a valorização do trabalho do nosso povo do campo”, diz a legenda do post.

Veja:

