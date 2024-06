Davi rebate críticas sobre polêmica no RS: “Nem Jesus agradou todos” | A TARDE

O campeão do BBB 24, Davi Brito, rebateu as críticas que recebeu após usar pix pessoal para arrecadar doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em entrevista ao Splash, o baiano disse que “cada um tem seu livre-arbítrio”.

“Quem quiser seguir o Davi, segue. Quem não quiser seguir, não segue. Eu acho que as pessoas fazem o que elas acham que precisam fazer. [...] Nem Jesus agradou a todos, quem sou eu, Davi, para agradar?”, disse.

Na ocasião, Davi garantiu que prestará contas em suas redes sociais ao público que colaborou com doações. Ele esteve no Rio Grande do Sul trabalhando como voluntário após danos causados pelas enchentes no estado.

“Primeiramente, preciso prestar contas das minhas ações a Deus. Eu declaro imposto de renda todo ano. Então, não preciso esconder nada de ninguém. Preciso prestar contas para a Receita”, afirmou.

