Davi imita Mani e também posta foto de brinde acompanhado | A TARDE

Um dia depois de Mani Reggo publicar uma foto brindando taça de vinho com um homem, o seu ex-namorado Davi Brito decidiu responder na mesma moeda e publicou no story do seu Instagram uma publicação semelhante na noite de terça-feira, 28. O ex-BBB fez um post em um bar, brindando com uma mulher. Os acompanhantes dos dois não foram identificados.

"Boa noite", escreveu Davi na legenda acompanhado de um coração.

O post de Mani na segunda-feira, 27, agitou a web, que chegou a especular que a foto fosse uma reconciliação com Davi. No entanto, ela estava acompanhada do seu maquiador João Paulo Senna, conhecido como JP.

Davi declarou recentemente que estava solteiro e que o foco agora é sua carreira. "Agora estou focado na minha carreira, em seguir com os planos que eu tenho na minha vida”, disse ao jornal O Globo.

Publicações relacionadas