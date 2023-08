Dayane diz que bolsonaristas são “imbecis em sistema de pirâmide”

A ex-deputada federal baiana Dayane Pimentel (União Brasil) usou sua conta em uma rede social na manhã desta segunda-feira, 31, para criticar os seguidores de seu ex-aliado, Jair Bolsonaro (PL).



Ao comentar as doações que bolsonaristas fizeram, por PIX, para ajudar Jair Bolsonaro a pagar multas, mas que podem ter tido como destino investimentos milionários do ex-presidente, Dayane criticou os colaboradores da vaquinha. “Malandros no topo arregimentam os imbecis que sustentam essa palhaçada”, escreveu.

O bolsonarismo virou um sistema de pirâmide financeira e política. Os malandros no topo arregimentam os imbecis que sustentam essa palhaçada. — Professora Dayane Pimentel (@deppimentel) July 31, 2023

Entenda o caso

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelou, na última quinta-feira, 27, que Bolsonaro recebeu R$ 17, 2 milhões por meio de transação por Pix nos seis primeiros meses do ano. A ação pode estar relacionada à vaquinha feita para pagar multas com a Justiça.

O montante, segundo o órgão, foi recebido entre os dias 1º de janeiro e 4 de julho. De acordo com o Coaf, Bolsonaro recebeu mais de 769 mil transações via Pix que totalizaram R$ 17.196.005,80.

No dia seguinte, Bolsonaro disse que o Coaf "infringiu as regras" ao divulgar os dados da sua transação bancária. “A palavra do dia é Pix. Agradeço aos que doaram de forma voluntária. Mais uma vez, infringiram o devido processo legal, divulgando dados sigilosos. Mas tudo bem”, disse o ex-presidente, em evento em Santa Catarina.