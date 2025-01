Débora Regis prevê construção de viadutos em Lauro de Freitas

Prefeita de Lauro de Freitas, Débora Regis - Foto: Divulgação

Recém eleita em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, a prefeita Débora Regis (União Brasil) ressaltou que seu principal foco, além de “arrumar a casa”, após a saída da antiga gestão, nos primeiros anos será a mobilidade da cidade.

Leia também

>> Débora Regis decreta estado de calamidade em Lauro de Freitas

“A mobilidade atinge todo mundo. Do rico ao pobre e a gente precisa pensar de forma macro. A cidade é muito pequena e tem uma das arrecadações mais significativas, porém um tamanho territorial muito pequeno em comparação às outras cidades e também acaba gerando um problema referente a mobilidade”, iniciou, durante conversa com o Portal A TARDE.

A gestora antecipou ao Portal que apesar dos problemas, um plano de ação já está encaminhado e revelou a contratação de uma empresa para a realização de estudos sobre novas mudanças no setor.

“Já estamos [resolvendo], inclusive ontem [dia 7 de janeiro], tive uma reunião com uma empresa. A TTC justamente para a gente começar a fazer o plano municipal de mobilidade da cidade. Eles ficaram de apresentar na próxima semana um estudo para os 100 primeiros dias com intervenções rápidas que nós podemos fazer para conseguir pelo menos dar um paliativo nesse primeiro momento”, detalhou.

Uma das possíveis soluções apresentadas, conforme Débora, pode ser a implantação de novos viadutos.

“Principalmente naquela região ali do Parque do Parque Shopping a gente vai precisar pensar em colocar viadutos. Lógico que é uma obra muito cara, mas eu vou buscar trazer esse viaduto, seja do governo estadual ou do governo federal”, reforçou.

Pavimentação

Outro ponto citado pela prefeita em conversa com o Portal foi a falta de pavimentação do município, criticada por muitos laurofreitenses há alguns anos.

“Já começamos também com a operação tapa buraco em toda a cidade. Assumimos no dia 2 de janeiro, mas já temos alguns projetos para o recapeamento asfáltico das principais avenidas. Isso também vamos fazer nos 100 primeiros dias, além de iluminar a cidade toda e deixar uma cidade com cara de cidade e não de cidade abandonada ou a famosa ‘buraco de freitas’”, ressaltou.