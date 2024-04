Débora Santana assume a liderança da bancada do PDT na Câmara | A TARDE

A vereadora Débora Santana assumiu a liderança da bancada do PDT na Câmara Municipal de Salvador (CMS). A parlamentar ressaltou a presença feminina da legenda no Legislativo da capital da Bahia. A bancada também é formada pela vereadora Roberta Cayres, que é a vice-líder, e por Anderson Ninho.

“Além de duas mulheres do PDT neste parlamento, nosso partido conta com a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos. E Roberta Cayres tem um excelente trabalho na área do empreendedorismo da mulher. E eu atuo bastante na área da saúde feminina. Portanto, há um complemento nessa atuação com essas bandeiras”, diz Débora Santana.

Ela avalia que essa representatividade feminina no PDT de Salvador demonstra avanços na participação da mulher na política. “E também indica que a mulher está mais consciente, batalhando pela busca desses espaços. E um fator facilitador aqui na Câmara é a liderança do nosso presidente, Carlos Muniz. Pois ele apoia essa participação feminina na política. E nos deu todo o suporte para assumirmos essa bancada”, reforçou a parlamentar.

Entretanto, Débora Santana avalia que as mulheres ainda têm muitos desafios. “Precisamos de nossos espaços de representatividade e no mercado de trabalho. E necessitamos, por parte dos homens, do entendimento de que a mulher precisa participar dos diversos ambientes de atuação”, frisou a vereadora.

Ela também ressaltou que as mulheres têm uma sensibilidade maior para diversas causas. “Por exemplo, precisou partir de uma mulher o projeto do Hospital do Homem, que será inaugurado em maio pela Prefeitura de Salvador”, disse. Ela é autora do Projeto de Indicação (PI 224/2022), que sugere ao prefeito Bruno Reis a implantação do Centro de Atenção à Saúde do Homem.