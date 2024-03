Deputado afirma que candidato do PL deve ser anunciado até o dia 22 | A TARDE

Envolvido no processo eleitoral para a definição do nome do pré-candidato à prefeitura de Lauro de Freitas, o deputado estadual Leandro de Jesus (PL) revelou, nesta quarta-feira, 13, que o nome do postulante que enfrentará o candidato governista deve ser anunciado até o próximo dia 22 de março.



“A decisão sobre o nome que representará o PL lá, cabe a mim. Então, nós estamos trabalhando exatamente para escolher o melhor nome. E a vaidade nunca vai prevalecer. [...]. Nós estamos trabalhando para que o melhor nome venha representar os anseios e resgatar a cidade de Lauro de Freitas. Essa decisão deve sair pelo menos até o dia 22”, contou o parlamentar, durante a inauguração do programa Bahia pela Paz, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Entre os nomes sugeridos para representar a legenda no pleito, o parlamentar defendeu o vereador Tenóbio, que foi filiado ao União Brasil, mas migrou para o PL com a abertura da janela partidária.

“Além do meu nome lá no PL, nós temos a chegada do Tenóbio, que também agora integra o PL. É um nome muito bom. É um nome querido lá também em Lauro de Freitas. Tem entrega, tem trabalho. E nós também estamos em conversação com os demais da oposição. Nós não podemos desprezar uma possibilidade de haver uma união”, defendeu o parlamentar.