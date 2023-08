Deputado avalia força de pré-candidaturas do PSD em Salvador e Jequié

Para disputar as eleições em Salvador em 2024 para o Executivo soteropolitano, o deputado federal Antonio Brito (PSD), que foi escolhido pelo diretório municipal da legenda como pré-candidato da sigla para o Palácio Thomé de Souza, ressaltou que alguns trâmites precisam acontecer antes de confirmar se disputará o pleito na capital baiana ou não.

Segundo ele, o seu nome, após ter sido aprovado pelos colegas de partido em Salvador, precisa ser submetido à avaliação da presidência estadual da sigla, que é comandada pelo senador Otto Alencar, e, além disso, receber o aval do presidente nacional do PSD, o ex-ministro Gilberto Kassab, já que Brito exerce a liderança nacional do PSD em Brasília.

“A indicação do PSD de Salvador pela minha pré-candidatura me deixa muito honrado, mas é claro que etapas precisam ser cumpridas, dentre elas a consulta ao presidente nacional Gilberto Kassab e o senador Otto Alencar.

Eleições jequieenses

O deputado, que tem um dos seus principais redutos eleitorais em Jequié, comentou também ao Portal A TARDE sobre o nome que deve indicar para disputar a eleição no município do sudoeste baiano em 2024 contra o atual prefeito, que deve se recandidatar, Zé Cocá (PP).

Conforme Brito, a atual conjuntura, com a forte possibilidade de o PSD indicar o nome do seu cunhado, Alexandre Iossef, mais conhecido como Alexandre da Saúde, como o postulante representando os partidos que fazem parte da base do governo estadual, a candiatura tem ganhado cada vez mais corpo.

“Conversei muito com o ministro Rui Costa, com o governador Jerônimo Rodrigues, nós vencemos as eleições em 2022 lá em Jequié para Jerônimo, e não tenha dúvidas de que nós escolheremos um candidato do grupo liderado por Jerônimo, por Rui e por nós. Como o deputado federal mais votado da cidade, a tendência natural é que esse candidato possa partir do PSD e teremos, portanto, essa união. Mas nós teremos união, já temos quatro partidos, mais a federação, ou seja, sete partidos aliançados nessa disputa em Jequié e com fé em Deus, com muito trabalho, poderemos vencer as eleições”, argumentou Brito, durante evento do PSD em Salvador nesta segunda-feira, 24.

Também presente na ocasião, o possível candidato do PSD em Jequié, Alexandre da Saúde, disse que, em breve, possivelmente lançará a sua candidatura para, com as outras pré-candidatura do bloco do qual faz parte, poder ter um nome forte para partir para o embate com Cocá.

Alexandre da Saúde, deve ser o indicado do PSD para disputar a eleição municipal de Jequié em 2024 | Foto: João Guerra

“A ideia é essa, a gente se unir em um só lançamento, em uma só chapa, para tentar vencer as eleições em Jequié”, aponta Alexandre destacando que uma definição só deverá acontecer no próximo ano e, até lá, será momento de muito diálogo.



“Este ano os partidos ligados à base do governador Jerônimo Rodrigues lançarão suas pré-candidaturas e, no próximo ano, vamos nos reunir para a gente poder está bem balizado para tomar essa decisão.

Violência em Jequié

Perguntado sobre como poderá contribuir para a diminuição dos índices de violência em Jequié, já que o município aparece como o primeiro lugar no ranking de mortes violentas para cada 100 mil habitantes, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Alexandre garantiu que o chefe do Executivo jequieense pode na minoração desses números.

“A atual administração municipal joga muito a responsabilidade sobre o assunto para o governo do estado. Não é isso. Eu acho que tem que começar de dentro. No próprio município tem como o gestor com a sua equipe e a guarda municipal teria como, junto com a Educação, fazer um trabalho melhor de apoio de acompanhamento dos jovens e ser parceiro do governo estadual na atuação da Segurança Pública”, argumenta o jequieense.