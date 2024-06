Deputado baiano quer distribuição de Ozempic nas farmácias populares | A TARDE

A Bahia pode ampliar a demanda de medicamentos para o tratamento de diabetes e incluir na oferta o Ozempic para distribuição nas farmácias populares. Isso é o que deseja o deputado estadual Marcinho Oliveira (União Brasil), que apresentou um projeto de lei neste sentido na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Alegando a pouca utilização do medicamento no país, o parlamentar sugere que o Poder Executivo firme convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, empresas e entidades sem fins lucrativos para que os objetivos da lei sejam alcançados, dentre eles, a ampliação da oferta da substância para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2 de baixa renda.

“A presente proposição tem o objetivo de levar à população baiana medicações eficazes, conforme comprovação científica e já aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a todos aqueles que têm prescrição médica para tanto, mas que não têm condições de arcar com os custos do tratamento”, diz um trecho da proposta.

“O objetivo primordial da presente proposição é o de proporcionar a aquisição dessas medicações às pessoas de baixa renda, que não têm condições de arcar com mais essa despesa. Nada mais justo que o poder público dê condições para que essas pessoas carentes adquiram esses remédios sem custo nenhum”, acrescenta.

Além do Ozempic, o projeto também inclui outro medicamento para os portadores de diabetes, que é a tirzepatida (princípio ativo do Mounjaro). Os remédios são indicados para pacientes com alta taxa de açúcar e diabetes e para pessoas com obesidade comprovada grau 2 e 3.

“A entrada deste remédio no Brasil foi tratada como um marco, já que impactará positivamente na forma como a diabetes é tratada atualmente”, destaca a matéria.

O projeto ainda ressalta que o uso do medicamento deve ser combinado com orientações médicas, seguidos por dieta e atividades físicas.

Os produtos, de acordo com a proposta, serão repassados através do Programa Farmácia Popular do Brasil a baixo custo.

"Importante destacar que estas medicações devem ser combinadas com orientações sobre dieta e atividade física, essencial para o sucesso do tratamento farmacológico. Assim sendo esses medicamentos associados a outras instruções médicas resultam no platô no auxílio a perda de peso", complementa.

Ozempic

No início deste ano, o medicamento ficou famoso por ter um rápido resultado para emagrecimento, sendo utilizado até por cantoras e influenciadores digitais, a exemplo de Maiara, que faz dupla com a irmã Maraisa, e Mari Fernandez, ambas artistas do sertanejo.

Leia também

>> Famosas estão usando Ozempic para emagrecer? Especialista explica

>> Homens que usam Ozempic relatam efeitos colaterais sexuais

Publicações relacionadas