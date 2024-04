Famosas estão usando Ozempic para emagrecer? Especialista explica | A TARDE

Nos últimos dias, internautas ficaram surpresos com imagens das cantoras Mari Fernandez e Maiara, dupla com Maraísa. Ela surgiram mais magras e levantaram dúvidas quanto ao caminho percorrido para chegar ao novo corpo.

Houve, inclusive, quem apontou que elas usaram o medicamento para diabetes que é usado também para perder peso.

Entretanto, a endocrinologista e metabologista Carolina Mantelli pontua que, sem contato com as próprias artistas, não é possível atestar o motivo do emagrecimento.

"No caso do ozempic, quando usada com indicação e supervisão médica, costuma ser bem tolerada. Os efeitos colaterais mais comuns são sintomas gástricos, como diarreia, náuseas e vômitos, constipação, refluxo, gases e sensação de saciedade. No entanto, esses efeitos tendem a passar com o uso", explica a profissional em conversa com o Portal A TARDE.

Mantelli pontua que o principal problema em relação ao medicamento é a forma como muita gente o tem usado, sem acompanhamento e com doses incorretas, o que pode causar enjoos, vômitos, desidratação e perda de massa muscular.

"E esse é um dos efeitos mais indesejáveis dessa medicação, que em geral, é fruto de uma perda de peso rápida e acentuada, em que a pessoa perde a gordura do rosto e, às vezes, até a musculatura da face, e ficou conhecido como “Ozempic face”, caracterizado por um rosto com aspecto flácido. Isso ocorre não por causa do medicamento, mas devido à perda de peso rápida", conta.

"Quem utiliza a medicação sem orientação pode acabar tomando uma dose elevada de semaglutida e perder peso com muita rapidez, além de sofrer efeitos colaterais mais sérios", alerta a profissional.

A médica alerta que a diferença entre uma perda de peso saudável e uma resultante de dietas extremas é crucial para a saúde. A perda de peso saudável acontece gradualmente com uma dieta equilibrada e exercícios, trazendo melhorias gerais como redução da pressão arterial e aumento de energia.

Em contraste, a perda de peso por dietas extremas ocorre rapidamente, mas pode trazer efeitos colaterais negativos como fraqueza, irritabilidade e perda de massa muscular, além do risco de reganho de peso após o término da dieta.

Recomenda-se sempre buscar orientação profissional antes de iniciar qualquer plano de perda de peso, especialmente se houver preocupações com a saúde ou histórico de dietas extremas, para garantir uma abordagem segura e sustentável para alcançar os objetivos de peso.

Carolina Mantelli ressalta que uma abordagem saudável e sustentável para a perda de peso envolve uma combinação de mudanças na dieta, aumento da atividade física e adoção de hábitos de vida saudáveis a longo prazo.

Ela lista ainda recomendações para uma abordagem saudável e sustentável de perda de peso.

1. Estabeleça metas realistas: Defina metas de perda de peso que sejam alcançáveis e realistas. Uma perda de peso de 0,5 a 1 quilo por semana é considerada saudável e sustentável a longo prazo.

2. Adote uma alimentação balanceada: Mantenha o equilíbrio entre os diferentes grupos alimentares para garantir a ingestão de todos os nutrientes essenciais.

3. Controle as porções: Monitore o tamanho das porções e evite comer em excesso. Preste atenção aos sinais de fome e saciedade do seu corpo e coma conscientemente.

4. Evite dietas extremas: Evite dietas que promovem restrições calóricas severas, eliminação de grupos de alimentos inteiros ou adoção de planos alimentares não balanceados. Em vez disso, foque em fazer escolhas alimentares saudáveis e sustentáveis a longo prazo.

5. Mantenha-se hidratado: Beba bastante água ao longo do dia. A água ajuda a manter o corpo hidratado, facilita a digestão e pode ajudar a reduzir a ingestão excessiva de calorias.

6. Aumente a atividade física: Além de uma alimentação saudável, inclua atividades físicas regularmente em sua rotina. Isso pode incluir caminhadas, corridas, natação, dança, musculação ou qualquer outra atividade que você goste.

7. Seja consistente: A perda de peso sustentável requer consistência e comprometimento ao longo do tempo. Mantenha-se focado em seus objetivos e esteja preparado para enfrentar desafios ao longo do caminho.

8. Procure apoio: Busque o apoio de amigos, familiares ou grupos de apoio ao embarcar em uma jornada de perda de peso. Compartilhar seus objetivos e desafios com outras pessoas pode ajudá-lo a se manter motivado e responsável.

9. Mantenha o equilíbrio: Equilibre seu objetivo de perda de peso com outras áreas importantes da sua vida, como relacionamentos, trabalho e lazer. Priorize o autocuidado e o bem-estar em todas as áreas da sua vida.

10. Consulte um profissional de saúde: Antes de iniciar qualquer programa de perda de peso, é sempre recomendável consultar um médico ou um nutricionista. Eles podem fornecer orientações personalizadas com base em sua saúde, necessidades e objetivos específicos.