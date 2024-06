Deputado baiano quer suspender dívidas de agricultores rurais

Projeto propõe o prazo para a suspensão de 36 meses - Foto: Divulgação

O deputado federal Leo Prates (PDT) apresentou à Câmara dos Deputados um projeto de lei que suspende o pagamento de financiamentos obtidos por agricultores da Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins devido às secas e incêndios. O prazo para a suspensão é de 36 meses.

“A Bahia é um dos estados mais afetados pelas recentes e intensas ondas de calor que atingem o Brasil. Até o início deste ano, mais de 100 cidades baianas, das regiões oeste, sul, extremo sul, norte e parte do sudoeste, experimentaram sensação térmica média de 40°C”, explica Leo.

Uma das consequências do fenômeno climático no estado está relacionada com a produção de grãos. Só na Bahia, a fabricação dos itens deve registrar uma queda de mais de 6% neste ano, conforme o levantamento da Safra de Grãos 2023/2024, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Além disso, de acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), a severa estiagem no estado, que avança para o terceiro mês, já tem gerado impactos na produção de grãos, frutas, mel e de leite.