Deputado do PV diz não saber sobre saída de Ivanilson da presidência

Uma informação de bastidores sobre a eleição para a presidência estadual do Partido Verde (PV), que acontecerá neste primeiro semestre, foi repercutida pelo deputado estadual Marquinho Viana (PV). Perguntado pelo Portal A TARDE sobre os rumores de que o atual presidente estadual, Ivanilson Gomes, não seria reeleito na função, Viana disse não saber da situação.



"O partido não reuniu a gente para falar da intenção de Ivanilson sair. Ivanilson é presidente da fundação do partido em Brasília e presidente aqui [na Bahia]. É um quadro antigo do partido, muito amigo do presidente nacional", disse Marquinho Viana.

As informações de bastidores são de que a deputada estadual Ludmilla Fiscina (PV), que está em seu primeiro mandato, é um nome forte para assumir a presidência estadual do Partido Verde em um próximo mandato. "Ludmilla é um quadro bom, está assumindo o mandato [de deputada estadual] agora, é mulher, tem seu esposo que é prefeito de Alagoinhas [Joaquim Neto (PSD)], que é uma cidade importante na Bahia", comenta Marquinho Viana, que diz não ter objeção nem a Ivanilson, nem a Ludmilla, mas que nada foi falado com ele.

"O nosso PV faz parte da federação. O líder da federação [na Bahia] é Robinson Almeida [deputado estadual do PT]. Ludmilla Fiscina é a vice-líder dessa federação", continua o deputado estadual entrevistado pelo Portal A TARDE. "O mandato vai vencer e não sei lhe dizer se Ludmilla conversou com Ivanilson sobre isso, ou com a parte nacional", conclui.