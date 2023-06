Deputado estadual pede moção de aplausos a padre da Basílica do Bonfim

O deputado estadual Eduardo Alencar (PSD) protocolou, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), um pedido de moção de aplausos ao padre Edson Menezes, reitor da tradicional Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, localizada na península de Itapagipe, em Salvador.

O parlamentar elogiou a gestão feita pelo padre na basílica, o responsabilizando por uma maior democratização da Lavagem do Bonfim, ocorrida todo mês de janeiro na Cidade Baixa.

“Há 16 anos como reitor da Basílica e capelão da devoção do Nosso Senhor do Bonfim, o padre Edson Menezes, com seu trabalho profícuo, transformou o Santuário do Senhor do Bonfim da Bahia num grande centro de integração social e extraordinário ponto turístico”, justificou Eduardo Alencar.

“Todos que sobem a Colina Sagrada merecem uma bênção, qualquer que fosse sua religião, raça ou condição social, porque o Senhor do Bonfim sempre está de braços abertos”, continuou o parlamentar.

Por muitos anos, padre Edson atuou no sacerdócio no município de Simões Filho, onde Eduardo Alencar foi prefeito por quatro mandatos: primeiro, entre 1993 e 1996; depois, de 2001 a 2004; retornando para governar entre 2009 e 2012, sendo reeleito para gerir de 2013 a 2016.

Alencar lembrou ainda que o padre criou o “Projeto Bom Samaritano”, que, há pelo menos 13 anos, assiste 300 famílias, fornecendo cestas básicas e assistência médica, odontológica, psicológica e jurídica para centenas de pessoas, especialmente os trabalhadores do Largo do Bonfim.

“Em relação ao nobre reverendo, agradecemos a Deus por sua conduta moral, profissional e sacerdotal. Padre Edson é um Patrimônio do Bonfim da Bahia", concluiu.

Padre Edson Menezes enfrenta, neste momento, uma disputa com a Irmandade da Basílica do Senhor do Bonfim, que deseja registrar o sacerdote como empregado dela, com assinatura de carteira de trabalho, impedindo que ele faça a gestão financeira do local.

Na última semana, o vereador Arnando Lessa (PT) também saiu em defesa de padre Edson, chamando de “malvadeza” a atuação da Irmandade do Bonfim para submetê-lo na gestão da Basílica. O edil ainda convidou o sacerdote para participar da sessão desta segunda-feira, 5, na Câmara.