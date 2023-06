Petista defende padre em conflito com Irmandade do Bonfim: 'malvadeza'

O vereador Arnando Lessa (PT) fez discurso em defesa do padre Edson Menezes, da Basílica do Senhor do Bonfim, que vive um embate com o novo juiz da Irmandade da igreja, Jorge Nunes Contreiras. A declaração foi feita na Tribuna da Câmara Municipal de Salvador (CMS), após o juiz fazer uma série exigências ao pároco e alterações na atual estrutura organizacional do templo religioso.

Em documento da Irmandade, assinado por Contreiras e acessado pelo Portal A TARDE, está a determinação para que o padre seja registrado como empregado da mesma, devendo entregar a carteira de trabalho para as devidas anotações. A Irmandade ainda quer a proibição da coleta de dinheiro dos féis por parte do padre.

Arnando Lessa defendeu o padre Edson Menezes e usou o termo “malvadeza” sobre o caso que envolve o religioso. O parlamentar ainda convidou o pároco para ocupar a Tribuna Popular da Câmara, em encontro que aconteceria na próxima segunda-feira, 5.

“Será uma oportunidade de expor a sua defesa”, disse Lessa. O vereador aguarda uma resposta do religioso.