Deputado federal baiano chama Marina Silva de xiita

Neste domingo, 11, o deputado Arthur Maia (União Brasil-BA), relator da proposta do marco temporal, expressou sua crítica à ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, por meio das redes sociais. Ele defendeu a aprovação do projeto de lei que visa dificultar a demarcação de terras indígenas no país. Além disso, Maia ironizou as derrotas do governo no Congresso e afirmou que Marina Silva busca utilizar o Ibama como "uma arma inimiga do crescimento econômico”.

“O dilema do governo é ter apenas 130 deputados alinhados ideologicamente com a esquerda, precisar que o agronegócio continue sustentando a balança comercial, ter uma ministra do Meio Ambiente xiita que quer fazer do Ibama uma arma inimiga do crescimento econômico”, escreveu.

O dilema do governo é ter apenas 130 deputados alinhados ideologicamente com a esquerda; precisar que o agronegócio continue sustentando a balança comercial; ter uma ministra do meio ambiente xiita quer fazer do IBAMA uma arma inimiga do crescimento econômico. — Arthur Maia (@DepArthurMaia) June 11, 2023

Além disso, Arthur Maia compartilhou um vídeo em suas redes sociais no qual três pessoas, supostamente indígenas, são vistas atirando pedras em uma anta. O deputado destacou que esse ato foi motivado pela "maldade" e não visava a subsistência das pessoas envolvidas.



No post, ele cobrou um posicionamento de Marina sobre o assunto e disse: “Agora me digam uma coisa: querem tanta terra para fazer isso? Espero realmente que o Marco Temporal passe e voltemos a ter ordem no nosso país!”.

Recebi este vídeo e acho que vale a pena compartilhar para uma reflexão, especialmente para aqueles que defendem a turma dos índios, que dizem que eles vivem pra caçar e pescar nas suas terras. Os caras matam a pedrada uma anta, um bicho que não faz nada pra ninguém. (continua) pic.twitter.com/zJqDt8pvNL — Arthur Maia (@DepArthurMaia) June 11, 2023