Deputado pede pavimentação asfáltica de trecho da BA-408 | A TARDE

A pavimentação asfáltica da BA-408, no trecho de 29 km, que liga o município de Araci ao distrito de Salgadália, em Conceição do Coité, foi solicitada ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), através de indicação encaminhada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O pedido foi solicitado pelo deputado Luciano Araújo (SD) que sugere ao chefe do Executivo baiano que autorize a execução da obra por meio da Secretaria de Infraestrutura de Transporte, Energia e Comunicação.

No documento, o parlamentar detalha que o trecho da BA-408 está em péssimas condições, que necessita com urgência da intervenção do Governo do Estado, para sua imediata pavimentação asfáltica, atendendo aos apelos da população da região.

Luciano Araújo argumenta que, “por se tratar de uma rodovia de grande importância social e econômica, pois nela é realizado o escoamento da produção agrícola dos municípios que integram a região, a sua restauração é de suma importância para o desenvolvimento da economia regional”.

O deputado ainda diz que a rodovia não tem histórico de pavimentação asfáltica, tornando-se necessário o atendimento do pleito diante dos inúmeros buracos e péssimas condições de trafegabilidade. Ele acrescenta que há ausência de sinalização, o que dificulta a vida de transeuntes e munícipes, causando bastante insatisfação e prejuízos financeiros.