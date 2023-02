Deputado quer assistência para trabalhadores baianos resgatados no Sul

Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), o deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) prometeu, nesta segunda-feira, 27, “unir esforços” em favor dos baianos vítimas do trabalho análogo à escravidão que atuavam em vinícolas e propriedades rurais no município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

Dos 207 resgatados, nove são gaúchos e 198 são baianos - eles, inclusive, já retornaram ao estado. O parlamentar tucano utilizou as redes sociais para dizer que contatou o secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas.

Segundo Pablo, “a ideia é unir forças para que essas pessoas voltem para as suas casas e tenham toda a assistência social e psicológica, e possam recomeçar suas vidas de forma digna”.

“Providências foram adotadas pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, junto às Prefeituras de cada cidade, e já existe uma estrutura para acolher essas pessoas, bem como dar os devidos encaminhamentos”, garantiu o deputado baiano.

E emendou: “Não podemos normalizar, muito menos esquecer, o que esses 198 baianos vivenciaram no último mês”.

Pablo Roberto é o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da ALBA | Foto: Divulgação | Ascom

Vale destacar que o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) diz que as vinícolas que faziam uso de mão de obra análoga à escravidão podem ter que pagar direitos trabalhistas às pessoas resgatadas durante uma operação policial na última quarta, 23.

Em nota, as empresas afirmaram que desconheciam as irregularidades e sempre atuaram dentro da lei.

Identidade dos trabalhadores nas fotos foi preservada a pedido da Justiça | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Identidade dos trabalhadores nas fotos foi preservada a pedido da Justiça | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Identidade dos trabalhadores nas fotos foi preservada a pedido da Justiça | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Identidade dos trabalhadores nas fotos foi preservada a pedido da Justiça | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Identidade dos trabalhadores nas fotos foi preservada a pedido da Justiça | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Identidade dos trabalhadores nas fotos foi preservada a pedido da Justiça | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Identidade dos trabalhadores nas fotos foi preservada a pedido da Justiça | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Identidade dos trabalhadores nas fotos foi preservada a pedido da Justiça | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Identidade dos trabalhadores nas fotos foi preservada a pedido da Justiça | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Identidade dos trabalhadores nas fotos foi preservada a pedido da Justiça | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE