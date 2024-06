Deputado Ricardo Rodrigues tem alta hospitalar após cirurgia cardíaca

Informação foi divulgada nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram | @dep.ricardorodrigues

O deputado estadual Ricardo Rodrigues (PSD) recebeu alta médica nesta sexta-feira, 14, após passar por uma cirurgia cardíaca de emergência. O parlamentar estava internado no Hospital Aliança, em Salvador, desde a semana passada.

Nas redes sociais, o pessedista apenas agradeceu a todos pelo cuidado e carinho, com destaque a equipe de médicos da unidade de saúde e ao seu assessor parlamentar.

“Enfim, voltando pra casa! Gostaria de expressar minha profunda gratidão ao coordenador da UTI, Dr. Diogo Freitas, ao cirurgião Dr. Jackson Brandão e toda a equipe que me tratou tão bem no momento mais difícil da minha vida. Agradeço aos meus familiares que chegaram perto, meu porto seguro. Um agradecimento especial ao meu assessor e amigo de longa data, Dr. Mário, que esteve ao meu lado na confirmação do infarto”, diz um trecho do post.

“E a todos os amigos e amigas que fizeram uma corrente de oração, meu muito obrigado! Deus, mais uma vez, me concedeu o milagre da cura. A palavra é gratidão. Muito, muito, muito obrigado a todos!”, completou.

O ex-prefeito de Lapão foi internado às pressas na última sexta-feira, 7, após se sentir mal. Ao dar entrada na unidade de saúde, o parlamentar foi “submetido submetido a um cateterismo, de urgência, após os médicos identificarem as obstruções nas artérias”