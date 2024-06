Ricardo Rodrigues passa por cirurgia cardíaca | A TARDE

O deputado estadual Ricardo Rodrigues (PSD) passou por uma cirurgia para colocar três pontes de safena, na manhã desta sexta-feira, 7, após se sentir mal na noite da quinta, 6. A informação foi divulgada pela assessoria do parlamentar.

Em nota à imprensa, a equipe do deputado agradeceu às correntes de oração pela saúde do vice-líder do PSD na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

“Ao longo do dia divulgaremos mais informações acerca do quadro clínico e a evolução do deputado. Agradecemos as correntes de orações e as mensagens de carinho de todos", diz trecho da nota.

Publicações relacionadas