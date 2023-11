Deputado vai de encontro a decisão judicial e protesta contra ViaBahia | A TARDE

Mesmo com a decisão judicial embargando o protesto dos deputados estaduais contra a ViaBahia, o deputado Raimundinho da JR (PL) foi até o posto de pedágio da BR-324, em Simões Filho, para protestar contra a prestação dos serviços da concessionária sobre as BRs 116 e 324. Em entrevista à imprensa, nesta terça-feira, 21, o parlamentar endureceu o tom contra o diretor da ViaBahia e afirmou que chegou a ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a pequena manifestação.

“Eu conversei com eles [Polícia Rodoviária Federal], fiz um vídeo na frente da praça do pedágio e eu acho que nós temos condições de mudar essa ViaBahia”, disse. “Digo mais uma vez, os diretores da ViaBahia mereciam estar presos, porque muitas vidas foram ceifadas por falta de responsabilidade”, acrescentou.

Confira:

O protesto de Raimundinho da JR ainda vai de encontro com as declarações do presidente da comissão de Infraestrutura, Eduardo Salles (PP), que "não pega bem" os deputados irem contra a medida judicial.

“A gente descumprir as leis não ficaria bem e a gente depois não teria como nós mesmos é batalharmos para que as leis fossem cumpridas, as leis que por nós somos feitos. Nós vamos recorrer, cassar essa liminar, mas não dá pra gente a gente fazer a manifestação aí contra uma ordem judicial", ressaltou.

As comissões conjuntas de Infraestrutura e a de Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) vem pressionando a ViaBahia sobre a oferta de melhorias nas estradas baianas.

Em um dos encontros do colegiado, os membros programaram um protesto nesta manhã para chamar atenção da concessionária e convocar a população para participar da audiência com o presidente, José Bartolomeu, programada para a próxima terça-feira, 28, na Alba. No entanto, foram impedidos pela Justiça Federal.

Em nota à imprensa, a concessionária afirmou que o veto a manifestação visa "evitar transtornos à fluidez do tráfego da BR-324, bem como garantir a segurança dos usuários, colaboradores, e, ainda, dos próprios manifestantes".

"A concessionária respeita o direito à manifestação livre e pacífica de todo e qualquer individuo, desde que não represente risco a terceiros. Nesse caso, a manifestação representa risco a fluidez do tráfego, aos usuários das rodovias, aos colaboradores e à toda sociedade que dependa da livre circulação de bens e serviços", diz o comunicado.