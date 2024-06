Detran investe em campanhas educativas no trânsito para festas juninas

Diretor-presidente do Detran, Rodrigo Pimentel, visitou o Grupo A TARDE, nesta quinta-feira, 13 - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

São João, na Bahia, vai além da fogueira, e movimenta os baianos e visitantes rumo aos municípios do interior do estado. Com isso, as estradas ficam congestionadas de veículos, exigindo a atenção redobrada dos condutores no volante.

Pensando nisso, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), sob o comando do diretor-presidente, Rodrigo Pimentel, vem promovendo uma série de ações preventivas para chamar a atenção dos motoristas e educá-los para uma direção defensiva.

Em visita ao Grupo A TARDE, nesta quinta-feira, 13, Pimentel explicou as iniciativas adotadas pelo órgão, que atuará nas principais cidades do estado durante o período junino, a fim de reduzir o número de acidentes no trânsito e aumentar a segurança de quem deseja curtir as festas fora e dentro da capital baiana.

“Tanto o Carnaval como o São João são datas festivas aqui na Bahia e alguns estados do Nordeste. Nesse sentido, nós fazemos blitzes educativas, blitzes repressivas para poder avaliar as condições dos veículos e do condutor. Vamos estar nas maiores cidades que têm festas juninas, fazendo também a blitz para tirar aqueles motoristas que fazem ingestão de bebida alcoólica ou que estiver com veículo faltando algum elemento de segurança em seus carros”, disse.

À frente do Detran Bahia há cinco anos, a gestão de Rodrigo Pimentel acumula um saldo positivo na redução de acidentes. De acordo com dados da Secretaria estadual de Infraestrutura (Seinfra), de 2021 a 2023, o número de acidentes reduziu 4% nas estradas baianas. A expectativa é que o percentual aumente neste ano, com o trabalho de fiscalização da autarquia.

As ações de conscientização sobre a segurança no trânsito oferecidas pelo Detran Bahia ainda colocou o órgão em posição de destaque nacional. A autarquia junto com o A TARDE Play concorrem a 7ª edição do Prêmio Destaques Maio Amarelo, do Movimento Maio Amarelo 2024.

Educação do trânsito nas escolas



Outra ação que vem sendo incentivada pelo Detran está relacionada com a educação no trânsito nas escolas. Para o diretor-presidente Rodrigo Pimentel, as campanhas educativas têm uma adesão maior a partir do ensino primário.

“Temos algumas ações voltadas ao público infantil e pré-adolescentes, bem como um grupo teatral que faz apresentações, através de peças, nas escolas. Temos [também] uma ação específica para o público infantil, com o projeto ovinhos, que é a criação de personagens para trazer os assuntos do trânsito. A gente descobriu, através de pesquisa, que a mensagem chega mais fácil quando a criança leva a mensagem aos pais”, afirmou.

A atitude, de acordo com Pimentel, é considerada como assertiva. “Nós percebemos que isso dar muito certo. Quando você traz a criança para a temática do trânsito, ela acaba levando essa mensagem para as suas casas e estimulando os seus pais e responsáveis a agir com responsabilidade no trânsito”, acrescentou.

Aliados da tecnologia



Os serviços do Detran vêm sendo direcionados através do fortalecimento da tecnologia. Com a atualização, o novo sistema da autarquia oferece diversos serviços interligados ao site do Governo Federal.



“O Detran vem investindo pesado na questão de tecnologia. Nós temos hoje mais de 900 serviços do Detran feitos de forma digital, através do aplicativo ba.gov.br, que tem a sua validação através do selo Prata, Bronze e Ouro do gov.br. É toda plataforma segura para que o cidadão realize qualquer serviço ligado ao Detran”, assegurou.

Com vistas ao combate às fraudes, o Detran estadual também adotou o modelo de biometria para evitar a falsificação das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH).

“Estamos utilizando a Inteligência Artificial para coibir esses abusos. Então, esse tem sido o nosso norte. A gente continua investindo muito e o próximo passo é ir para a plataforma que é mais fácil de operar”, concluiu.

A visita diretor-presidente do Detran ao Grupo A TARDE contou com a presença do diretor executivo de Relações Institucionais, Luciano Neves, da gerente executiva do A TARDE Educação, Andrea Silveira, e da pedagoga do programa, Berta Cunha.