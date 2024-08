Deyvid Bacelar exalta mandato de Radiovaldo na Alba: “Suma importância

Bacelar citou ainda o fato de ter na representação de Radiovaldo na Alba o apoio para reverter em parte ou totalmente a privatização da refinaria de Mataripe - Foto: Lula Bonfim / Ag. A Tarde

Coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar comemorou o fato de a categoria contar agora com um representante na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), com a posse de Radiovaldo Costa (PT) como deputado estadual.

Radiovaldo é ex-dirigente do Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro-BA) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Em sua posse, ele afirmou que deseja representar a todos os baianos, mas que seu foco no mandato será defender a classe trabalhadora e o movimento sindical.

“Sem dúvida alguma, essa chegada de Radiovaldo à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, é de suma importância não somente para a categoria petroleira, mas também para toda a classe trabalhadora baiana e os movimentos sociais da nossa querida Bahia. Várias pessoas diziam isso, que o movimento sindical e os movimentos sociais não teriam a capacidade de eleger um deputado, não teriam. E demonstramos aqui que é possível sim, um companheiro militante do movimento sindical, militante dos movimentos sociais, estar presente na Assembleia Legislativa do Estado. É um espaço de representação política importante. Óbvio que o governador do Estado da Bahia faz esse movimento para fortalecer a importância ainda mais a bancada do governo", destacou Bacelar.

“Sabemos dos grandes temas que perpassam pela Alba, mas para além disso o governador sabe também da necessidade de ter uma representação do povo trabalhador baiano dentro da nossa Assembleia. Então, acreditamos que Radiovaldo fará um excelente mandato com esse apoio, essa base social e sindical que ele tem, ajudará muito para que ele possa fazer grandes debates dentro da Assembleia Legislativa", pontuou.



Bacelar citou ainda o fato de ter na representação de Radiovaldo na Alba o apoio para reverter em parte ou totalmente a privatização da refinaria de Mataripe.



“Um mandato oriundo da nossa categoria ajuda e muito nesse debate. Nós temos a informação de que a Petrobras avança na negociação com o Fundo Mubadala. Acreditamos que ainda neste segundo semestre devemos ter uma notícia positiva com relação a isso talvez já o anúncio de uma oferta vinculante da petrobras com relação a refinaria, uma expectativa que nós temos, e a pessoa do Radiovaldo como deputado estadual aqui no estado, junto com a liderança do companheiro Rosenberg, vai ajudar muito nessa interlocução desse novo negócio que será implementado aqui no estado", disse.

"[...]Ninguém sabe se em parceria da Petrobras com Fundo Mubadala ou se a Petrobras comprando toda a refinaria vai ser importante essa interlocução entre os que estarão à frente dessa empresa a refinaria e os terminais e todos os outros com nós trabalhadores e trabalhadoras óbvio que a força de um mandato nos ajuda nessa interlocução para que tenhamos negociações que sejam positivas para nós que somos trabalhadores e trabalhadoras também e também para o governo de estado vai precisar de uma interlocução oriunda do seio do movimento sindical petroleiro, do setor petróleo e gás, para fazer com que o Estado também seja beneficiado com esse negócio”, completou.