Dinha Tolentino diz esquecer palanque e fala de feitos em Simões Filho | A TARDE

Em entrevista na manhã desta quarta-feira, 10, ao programa Isso É Bahia, da Rádio A TARDE FM (103.9), o prefeito de Simões Filho, Dinha Tolentino (MDB), defendeu que é necessário esquecer palanques para que uma relação saudável seja mantida entre lideranças políticas durante qualquer tipo de gestão.



“Precisamos esquecer que Tolentino fez parte do grupo do ex-prefeito de Salvador. O governador e a gente aqui, dos municípios, damos as mãos”, afirmou o prefeito de Simões Filho.

Eleito em 2016 e reeleito em 2020, Dinha Tolentino vive seu último ano de gestão. No pleito deste ano, o prefeito apoiará o presidente da Câmara Municipal, Del Cristo Rei (PSC), como candidato a seu sucessor.

“Esperamos entregar nosso governo diferente do que encontramos, quando não tínhamos crédito e ocupávamos as páginas policiais, com índices altos de violência. Reduzimos a criminalidade com programas de requalificação de mão de obra e educação”, afirmou.

Para a melhoria da segurança do município, Dinha Tolentino diz ter sido importante investir em programas que pudessem aumentar a qualidade de vida da população, ao mesmo tempo em que formou parceria com o Governo do Estado.

“Cada um fazendo o seu papel, implantando políticas públicas e projetos e alcançando a juventude, além de a polícia garantir de forma ostensiva a segurança”, alegou.

Entre as ações que Dinha Tolentino defendeu como importantes para que a população alcançasse melhorias na qualidade de vida, está o pagamento em dia aos servidores. “A gente cumpre rigorosamente o pagamento de todo servidor público. Em alguns meses não cumprimos o calendário porque antecipamos”, alegou.

Para que fosse possível pagar em dia aos servidores, Dinha Tolentino disse que foi feito um trabalho para a redução de dívidas da Prefeitura. “Quando assumimos, o salário estava atrasado e os servidores não tinham um dia certo para receber”, disse.

“Todo esse resultado nos deixou com uma aceitação nas pesquisas acima de 82%. Por isso há satisfação em morar em Simões Filho. Inclusive tem gente voltando para cá”, continua. No entanto, Dinha Tolentino alega que nem sempre pode atender a todas as demandas. “A gente sempre procura discutir reajuste salarial colocando para eles que não podemos assumir algo que não podemos cumprir”, argumenta.

Para entender quais as demandas da população, Dinha Tolentino diz ser um bom ouvinte. “Eu participo da maioria das audiências públicas na Câmara. Apresento detalhes de investimentos de maneira muito clara. Participamos com vereadores e população”, disse.

“Me coloco à disposição para que eles possam indagar diretamente com o prefeito. É uma atitude que tomei no início do nosso governo, para manter a transparência com o dinheiro público”, concluiu.