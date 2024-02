Dinha escolhe presidente da Câmara como pré-candidato à Prefeitura | A TARDE

O presidente da Câmara Municipal, Del Cristo Rei (PSC), foi anunciado como pré-candidato do grupo do prefeito à Prefeitura de Simões Filho, pelo atual prefeito, Dinha Tolentino (UB), para as eleições deste ano. O anúncio foi feito após reunião do prefeito com o grupo político, entre vereadores e lideranças.

Dinha agradeceu a Sid Serra, que teve o nome colocado e, passa agora a apoiar o nome de Del.

“Isso só demonstra o quanto estamos coesos e comprometidos com a continuidade do projeto que vem transformando para melhor a nossa Boa Terra. Vamos seguir em campo, somando forças e fazendo o que sabemos fazer de melhor: cuidar da nossa gente”, disse.

Del está no segundo mandato como vereador de Simões Filho, sendo eleito em 2016 e reeleito em 2020. Em 2022, Del foi eleito presidente da Câmara Municipal para o biênio 2023/2024. O atual presidente da Câmara é casado e pai de Alana, Alicia e David Noah. É filho de João Marques, um dos fundadores do bairro Cristo Rei.

“Recebi do nosso grupo político, por intermédio dos líderes prefeito Dinha Tolentino e deputada Kátia Oliveira, a missão de dar continuidade ao projeto que tem como objetivo o desenvolvimento de Simões Filho, como pré-candidato a prefeito. Vamos seguir trabalhando, unidos, para continuar a missão que visa o bem-estar da população e o desenvolvimento da cidade”, afirmou o presidente da Câmara.