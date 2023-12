Dino deve assinar acordo com Jerônimo para doação de câmeras corporais | A TARDE

Nos últimos dias à frente da pasta, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deve assinar um acordo com Jerônimo Rodrigues (PT) para doação de 200 câmeras corporais para uso de uniforme policial.

Segundo informações da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o anúncio será feito durante a cerimônia de entrega de 500 viaturas para atuação no Plano de Ação na Segurança e do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. No evento, Dino fará um balanço de sua gestão.

O acordo de cooperação técnica será assinado entre o Ministério da Justiça e o governo da Bahia e envolve câmeras doadas por uma empresa via embaixada americana.

“A Bahia será uma experiência pioneira a ser patrocinada com a doação”, declarou o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar em entrevista ao jornal.