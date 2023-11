Edvaldo Brito encerra primeira fase de homenagem aos ex-prefeitos | A TARDE

Com o jingle “Edvaldo é seu, é de nós, é do povo”, a última sessão que homenageou o ex-prefeito Edvaldo Brito (PSD), atual vereador da capital baiana, foi iniciada no plenário Cosme de Farias da Câmara Municipal (CMS), nesta quarta-feira, 22.

Emocionado, Brito contou os seus principais feitos como chefe do Executivo municipal e deixou as suas contribuições para Salvador do futuro, assim como sugere o projeto, idealizado pelo presidente da CMS, Carlos Muniz (PSDB).

“Mediante a elaboração de um projeto Lembranças do Futuro de Salvador, eu daria continuidade a atuação do passado da minha administração, passado e presente em prol de uma nova cidade. Eu faria assim, preocupado com o social: o social do carnaval, das creches, das bibliotecas e dos bairros, portanto humildes, o social da instalação de grandes universidades em Itapagipe e na Liberdade [...]”, contou o professor tributarista.

Na oportunidade, Edvaldo Brito também avaliou que ser prefeito de Salvador foi uma das maiores honrarias da sua vida. Ele foi prefeito de Salvador por sete meses, entre os anos de 1978 e 1979.

“Em 500 anos, nenhum negro foi prefeito da capital da Bahia. E eu representei todos. Mas, infelizmente, não conseguimos avançar neste capítulo. Portanto, é necessária mais consciência da população para essa ascensão das pessoas negras”, disse.

Durante entrevista à imprensa, o jurista comentou sobre as propostas de mudanças nos transportes públicos da capital baiana, uma das críticas do governo Bruno Reis (União Brasil), caso voltasse ao cargo de prefeito. Em conversa com o portal A TARDE, Brito defendeu a transformação das concessionárias de ônibus, que hoje são privadas, em algo público.



“Eu faria grandes atividades de mobilidade urbana, de transporte coletivo para impedir que as pessoas que têm veículos individualmente viessem para setores de muita confusão na nossa cidade. E poderia marchar para fazer a oficialização de todo o setor de transporte de Salvador. Faria isso, transformaria numa empresa pública”, revelou.

Após a fase de homenagens, o projeto Lembranças do Futuro de Salvador inicia a etapa de redação de cartas com todas as propostas apresentadas pelos ex-prefeitos da capital baiana. Os escritos serão entregues no período de 20 dias, em sessão solene, ao gestor municipal e ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“Tenho certeza que nessa carta, todos eles vão dar a colaboração, se hoje fossem prefeitos da cidade ou o governador”, contou Muniz.

Na ocasião, o tucano ainda comentou o motivo de ter escolhido Edvaldo Brito para encerrar o projeto. "Primeiro é a pessoa que está mais próxima a todos os vereadores, e segundo é a pessoa que aqui é mais antiga, que poderia estar aqui hoje".

No encerramento do projeto, os vereadores também foram homenageados com um monumento histórico da capital baiana, realizada pelo chefe do Palácio Thomé de Souza e distribuída pelo vereador Leandro Guerrilha (PP).

“A homenagem aos vereadores foi uma homenagem feita pelo prefeito de Salvador, com a imagem do símbolo da Salvador. Pra mim foi surpresa, foi uma homenagem feita através do vereador Leandro Guerrilha, só tenho a parabenizar por isso”, concluiu o chefe do Legislativo municipal.