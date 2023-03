Edvaldo Brito recebe Medalha do Mérito Jurídico Ruy Barbosa

Na solenidade que marcou o início da celebração do centenário de morte de Ruy Barbosa, no dia 1º, o professor, jurista e vereador Edvaldo Brito (PSD) foi o escolhido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA) para receber a Medalha do Mérito Jurídico Ruy Barbosa pelos seus relevantes serviços prestados à Bahia e ao país.

Foram momentos de muita emoção com o presidente do TJ/BA, desembargador Nilson Soares Castelo Branco, destacando a trajetória vida de Brito, desde a sua infância pobre em Muritiba, filho de uma lavadeira de roupas e de um pedreiro, até as aulas em algumas das mais importantes universidades do mundo ocidental, como a mais antiga, Bolonha, na Itália, onde Brito fez parte de uma banca em 2011.

O presidente destacou a trajetória íntegra que orgulha a Bahia e o Brasil, com o homenageado transmitindo seus conhecimentos na graduação, pós e doutorado na Ufba, Mackenzie-SP e USP, e recebendo medalhas e diplomas em centenas de cidades de diversos países: “Este é um pequeno relato que mostra o quanto Edvaldo Brito é merecedor desta homenagem, que é a quinta medalha concedida em quase 25 anos de criada”.

Brito agradeceu a condecoração, dizendo-se privilegiado porque tem uma família de sangue que ali estava, com esposa, filhos, noras e netos, e porque tem outra família, formada pelos colegas de profissão e pelos milhares de alunos em mais de 50 anos ensinando Direito: “Agradeço ao Tribunal de Justiça da Bahia, em nome dos desembargadores Nilson Castelo Branco, Lidivaldo Britto e Lourival Trindade por me proporcionarem viver um dos momentos mais honrosos da minha carreira. Muito me emocionou receber a medalha no dia do centenário de morte do maior jurista brasileiro, e no local onde fica a sua urna de restos mortais”.