Eliana Gonzaga participa de pré-abertura do 2 de Julho em Salvador

Eliana Gonzaga e equipe da prefeitura de Cachoeira durante cerimônia na Lapinha, em Salvador - Foto: Divulgação

A prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT), participou nesta quinta-feira, 27, do ato simbólico realizado pela prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM), que marca a pré-abertura da programação do 2 de Julho, na capital baiana. O evento ocorreu no Memorial Pavilhão Dois de Julho, na Lapinha, onde também esteve o secretário da Educação de Cachoeira, Roberto Franco.

Na ocasião, Fernando Guerreiro, presidente da FGM, entregou a Eliana Gonzaga e aos representantes de Mata de São João e Dias D’Ávila, as novas tochas confeccionadas pelo artista plástico Ray Vianna. As cidades fazem parte das rotas por onde passam os fogos simbólicos da Independência, até chegarem em Simões Filho.

Cachoeira tem um papel histórico importante na luta pela Independência do Brasil na Bahia. Em reconhecimento à sua importância, a cidade é transformada simbolicamente na capital do estado da Bahia por um dia, em 25 de junho, uma tradição que ocorre anualmente, desde 2007.

“O primeiro passo para a Independência da Bahia e do Brasil, em 25 de junho de 1822, começou no município de Cachoeira. Nosso município tem uma importância histórica na libertação de brasileiros e baianos da Coroa Portuguesa. O papel de nossa cidade neste ato histórico representa o espírito de liberdade do nosso povo”, disse Eliana.

A passagem do fogo simbólico começa no dia 30 de junho. O roteiro se inicia em Cachoeira, às 7h, e segue pelas cidades de Saubara, Santo Amaro, São Francisco do Conde, Candeias e Simões Filho, com passagens ainda por Dias D’Ávila, Camaçari e Lauro de Freitas, até chegar em Salvador, no bairro de Pirajá.

De acordo com a FGM, a Pira do Fogo Simbólico, este ano, será acesa por Ira Vilaronga, primeira triatleta com deficiência visual da Bahia e primeira mulher cega a acender a tocha.