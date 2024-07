Celebração do 2 de Julho une e emociona comunidade da Lapinha

Decoração para 2 de Julho começa a ser montada em Salvador - Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

Na próxima terça-feira, 2, acontece a 201ª celebração da Independência da Bahia, a festa contará com o desfile cívico, além de concursos de fachadas, de fanfarras ao longo do percurso e trará como tema “2 de Julho: Povo Independente”.

As festividades terão início no Largo da Lapinha às 6h, com a Alvorada e queima de fogos. Ao Portal A TARDE, moradores e comerciantes compartilharam suas experiências e expectativas em relação a esta tradição local.

>> Leia também: Ato simbólico na Lapinha marca a pré-abertura do Dois de Julho



Lucilene de Santos, é moradora da Lapinha e administra a banca local que herdou de seu pai | Foto: Flávia Barreto

Lucilene de Santos, é moradora da Lapinha e administra a banca local que herdou de seu pai há mais de 20 anos. Ela destaca a beleza da decoração na preparação para a festa do 2 de julho: "Eu gosto da decoração, acho bonito, tem que decorar, né? Todo o percurso até a festa precisa estar bem decorado. Sempre fica bonito."

Para Lucilene, a festividade não apenas fortalece a cultura e o legado histórico, mas também impulsiona o comércio local, gerando aumento na renda dos comerciantes: "Trabalhei muito. Ano passado, por exemplo, tive bom lucro."

Segundo Lucilene, o evento é uma ótima oportunidade para reunir moradores atuais, familiares e ex-moradores: "É um reencontro de todos os moradores antigos que ainda têm laços aqui. O cardápio do dia é feijoada, além da tradicional feijoada do rapaz da casa da polícia, que prepara de 15 a 20 panelas enormes."



"É um evento muito acolhedor. Tem até um concurso para a melhor decoração da fachada das casas. É como uma festa de reencontro, onde ex-moradores voltam para visitar familiares e amigos", concluiu Lucilene.

Lícia Maria Senhora, moradora da Liberdade há 50 anos | Foto: Flávia Barreto

Lícia Maria Senhora, moradora da Liberdade há 50 anos, compartilhou sua experiência no Dia dos Caboclos, falando dos sentimentos positivos em relação à festa e reconhecendo-a como uma celebração dos moradores locais: “Hoje ainda continua sendo um projeto nosso pra gente ver e ter o prazer de assistir o desfile, acho boa e trás muita alegria”, revelou.

William e Sérgio são responsáveis pela limpeza das estátuas ao longo do circuito da festa do 2 de julho há 25 anos | Foto: Flávia Barreto

William e Sérgio são responsáveis pela limpeza das estátuas ao longo do circuito da festa do 2 de julho há 25 anos. Sérgio refletiu sobre a importância de participar da preparação do evento: "A experiência de participar do evento e ver o trabalho que fizemos sendo presenciado por milhares de pessoas, perceber que ele está lindo, é uma satisfação profissional para nós. Mas o que vem mais em conta, é a fé das pessoas que estão ali. Elas não estão lá apenas pelo trabalho que fizemos, mas pela fé que têm, conquistada após tantas batalhas. Acreditam que é isso que nos levou à glória, à vitória. Isso nos emociona profundamente, pois faz parte da nossa própria vida. Mesmo chegando depois, conhecemos um pouco da nossa história. É muito importante estar em um evento onde podemos recriar e manter viva essa história, seja através de imagens ou textos. Isso é muito significativo e interessante para nós."

Decoração para 2 de Julho começa a ser montada em Salvador | Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

| Foto: Uendel Galter/ Ag. A Tarde

| Foto: Uendel Galter/ Ag. A Tarde

| Foto: Uendel Galter/ Ag. A Tarde

| Foto: Uendel Galter/ Ag. A Tarde

*Estagiária sob a supervisão do editor Daniel Genonadio