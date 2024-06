Elinaldo determina apuração imediata após falas de Bira da Barraca | A TARDE

Após tomar conhecimento de uma fala que circula nas redes sociais, na qual o prefeito de Mata de São João, Bira da Barraca (União Brasil), teria afirmado que suposto pedido de propina seria a causa da não instalação da fábrica de água sanitária Dragão em Camaçari, o prefeito Elinaldo Araújo determinou que fossem adotadas todas as medidas administrativas e judiciais para apuração do caso.

Com isso, o chefe do Executivo, Elinaldo Araújo (União Brasil), que tem sua gestão marcada pela atração de novos empreendimentos, inclusive por meio do estímulo à economia e atração de novos negócios através de programas de incentivo fiscal e econômico para a instalação e ampliação de negócios no município, determinou, desde já, que a Procuradoria-Geral do Município (PGM) instaure um processo administrativo de apuração dos fatos, com a adoção de todas as medidas cabíveis dele decorrentes.



