Elisângela celebra conquistas da SPM nos últimos 13 anos | A TARDE

A secretária estadual de Política para as Mulheres (SPM), Elisângela Araújo (PT), fez uma avaliação positiva dos 13 anos de existência da pasta, comemorados nesta segunda-feira, 13, em evento realizado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Segundo ela, apesar de ser um período curto de trabalho, muita coisa avançou com o trabalho realizado nesse tempo.

“A gente faz um balanço bastante positivo. Treze anos apenas é muito recente. É uma secretaria, uma das mais novas, dentro do governo do estado da Bahia. A gente faz uma avaliação de que a gente conseguiu hoje visibilizar o conjunto das políticas, das ações que são possíveis de serem encaminhadas através do governo cumprir o seu papel nessas políticas pública para as mulheres em todos os segmentos, desde a questão da inclusão socioprodutiva, da autonomia econômica, da prevenção, do enfrentamento, do combate à violência e do empoderamento político”, analisou a Elisângela ao Portal A TARDE.

“A gente tem hoje uma uma grande rede de parcerias com instituições dos diversos segmentos da sociedade, que têm sido muito importante para o desenvolvimento, para a execução das diversas políticas e programas, para campanhas, todas as ações que a gente desenvolve”, acrescentou a secretária.

Elisângela também ressaltou a importância da parceria entre a SPM e a Alba para viabilizar as políticas públicas voltadas para as mulheres. De acordo com ela, a aliança entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo é fundamental para que o trabalho avance.

“A gente tem avançado. A gente celebra também as nossas conquistas, que são muito recentes na sociedade, para as mulheres como um todo nesse processo. E estamos aqui de fato para sensibilizar o Poder Executivo. É importantíssima essa parceria com a nossa bancada e com toda a Assembleia Legislativa, na defesa das políticas. Isso tem sido importantíssimo para a gente”, declarou.

Responsável por idealizar a sessão especial na Alba em comemoração aos 13 anos da SPM, a deputada estadual Fátima Nunes (PT) exaltou a disposição dos governos petistas, desde Jaques Wagner (PT), passando por Rui Costa (PT), e chegando a Jerônimo Rodrigues (PT), em investir na área.

“Demonstra o compromisso dos nossos governos com a pauta da luta social das mulheres, dos diversos setores: dos empresariados, da doméstica, dos porteiros, dos cordeiros, de todos os setores, porque nós somos maioria em tudo”, disse Fátima Nunes ao Portal A TARDE.

“Ao longo dos anos, a gente vem superando essa cultura do patriarcado, onde apenas mulheres ficavam cuidando dos afazeres domésticos. Mas a gente sabe que lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive na política. E é no espaço da decisão política que a gente constroi as políticas públicas que vão melhorando a vida das pessoas”, complementou a parlamentar.

Ex-titular da SPM e agora secretária estadual de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), Fabya Reis também celebrou a data, lembrando que o governo da Bahia está sendo exercido interinamente, desde sábado, 11, por uma mulher: a desembargadora Cynthia Resende, presidente do TJ-BA.

“Marca aqui um rito, uma simbologia para as mulheres da Bahia e do Brasil. O que a gente deseja sempre é cada vez mais mulheres em espaço de poder. Ela, que já ocupa uma posição bastante importante de presidenta do TJ da Bahia, hoje aqui na condição de governadora, no dia em que a gente celebra 13 anos da Secretaria de Políticas para as Mulheres”, comemorou, em entrevista ao Portal A TARDE.

“Hoje é um dia muito especial, que converge, portanto, com essa mensagem que as mulheres têm que estar onde elas quiserem. E a sociedade precisa de condições para que as oportunidades surjam”, finalizou Fabya Reis.

