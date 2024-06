Em Brasília, governador participa da posse do presidente do CNPG

No ato solene, o petista expressou o seu apoio a Jarbas - Foto: Eduardo Aiache | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) participou, nesta terça-feira, 12, em Brasília, da solenidade de posse do presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público (MP) dos Estados e da União (CNPG), Jarbas Soares Júnior.

O chefe do Executivo estadual considerou a posse do novo chefe da CNPG, realizada no Auditório JK, na sede da Procuradoria-Geral da República (PGR), como um “marco” para o fortalecimento das instituições públicas. No ato solene, o petista expressou o seu apoio a Jarbas.

“A posse de Jarbas Soares Júnior como presidente do CNPG representa um marco significativo para a Justiça brasileira. O novo presidente já recebeu o título de cidadão baiano, e eu quero desejar todo o sucesso possível para ele nesta caminhada à frente do CNPG", declarou.

Jarbas Soares Júnior, que foi eleito por aclamação no dia 17 de abril, sucede o procurador-geral de Justiça do Pará, César Mattar Júnior, e assumirá a presidência do CNPG por um ano. No discurso de posse, ele destacou a evolução do Ministério Público desde a Constituição de 1988, ressaltando o papel fundamental da instituição na sociedade brasileira.

"Chegamos até aqui com mais conquistas do que frustrações. Estamos aprendendo com os nossos erros e também com as nossas vitórias. O CNPG é fruto desse longo processo. Estamos juntos para refletir sobre nossas experiências, para discutir rumos, para apontar caminhos, para construir alternativas e buscar acertos, sempre", afirmou.

As autoridades presentes na cerimônia sinalizaram a importância do CNPG na articulação e no fortalecimento do Ministério Público em todo o país. Jarbas Soares Júnior, agora à frente do colegiado, terá a missão de conduzir as discussões e ações do Conselho, buscando o aprimoramento das práticas institucionais e a defesa dos direitos da sociedade brasileira.