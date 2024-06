Jerônimo já tem data para assinar ordem de serviço do VLT de Salvador

Governador prepara evento especial para assinar ordem de serviço do VLT e anunciar detalhes da Estação Campo Grande - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) está preparando, para a próxima sexta-feira, 14, um evento especial para a assinatura da ordem de serviço para as obras do VLT de Salvador, conforme apurado pelo Portal A TARDE. O documento autoriza o início dos trabalhos do consórcio Expresso Mobilidade Salvador, responsável pela construção do primeiro trecho do modal de transporte, entre a Calçada e a Ilha de São João.

Jerônimo pretende ainda realizar uma visita à subestação do VLT que já foi construída em Boa Vista do Lobato, no âmbito do antigo contrato de monotrilho com a Metrogreen Skyrail, cancelado pelo governo da Bahia em 2023. Com isso, o governo pretende mostrar que os investimentos realizados anteriormente não serão desperdiçados no novo empreendimento.

Já há contratos assinados para a construção dos três trechos do VLT de Salvador. Entretanto, a ordem de serviço assinada na próxima sexta só será dada para o trajeto que atende ao Subúrbio Ferroviário, que já possui o licenciamento ambiental necessário, herdado do projeto do monotrilho.

Os outros trechos do VLT de Salvador, entre Paripe e Águas Claras, e entre Águas Claras e Piatã, ainda terão projetos básicos encaminhados pelas concessionárias responsáveis aos órgãos de fiscalização, para a concessão de licenças. Nesta semana, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) garantiu que a prefeitura fará de tudo para acelerar a liberação dos licenciamentos.

A previsão do governo do estado é que o primeiro trecho do modal, considerado prioritário no projeto, seja entregue em junho de 2027, substituindo os antigos trens do Subúrbio Ferroviário. Já as partes que ligam Paripe a Piatã, passando por Águas Claras, só devem ser concluídas em agosto de 2028.

Expansão Sul

O evento também está sendo construído para a comemoração dos 10 anos do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), com a divulgação de mais detalhes sobre a Expansão Sul — implantação do tramo 4 da Linha 1, com a criação da Estação Campo Grande.

Conforme estudos contratados pelo governo do estado e obtidos pelo Portal A TARDE, a instalação da nova estação no Campo Grande tem um custo estimado em mais de R$ 1,5 bilhão, que seria justificado por um incremento de aproximadamente 20 mil novos usuários por dia no SMSL.

A parada do Campo Grande será construída no subterrâneo do Centro Antigo de Salvador, entre a Praça 2 de Julho e o Teatro Castro Alves (TCA), ligada a partir da atual Estação da Lapa. Um rabicho deve ser feito por baixo da Avenida Araújo Pinho, no bairro do Canela, já visando uma futura ampliação do sistema em direção à Graça e à Barra.