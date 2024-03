Em Brasília, Jerônimo acompanha resultado do Novo PAC Seleções | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) acompanhou, nesta quinta-feira, 7, a divulgação do resultado do Novo PAC Seleções, que compreende os eixos Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura Social e Inclusiva. O anúncio foi feito pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, responsável pelo projeto.

Presente no ato, que aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília, e contou com a presença do presidente Lula (PT). O chefe do Executivo estadual ressaltou que os investimentos federais posicionam a Bahia “nos rumos do novo Brasil”.

"Um dia muito importante para o nosso estado. É mais saúde, mais educação, mais desenvolvimento, mais empregos e geração de renda para a nova Bahia, que segue também nos rumos do novo Brasil, que está sendo construído pelo Governo Federal", disse.

O estado, por sua vez, teve 335 dos 417 municípios contemplados com o projeto. Segundo a gestão estadual, as obras vão beneficiar cerca de 12,7 milhões de baianos nas áreas de saúde, educação, cultura e esporte.



Na educação, por exemplo, serão construídas escolas em tempo integral, creches e instituições de educação infantil. Já na saúde, terá o segundo maior volume de investimentos, com 255 equipamentos que incluem policlínicas, unidades básicas de saúde, maternidades, centros de parto natural e novas ambulâncias do SAMU. Os setores de Cultura e Esporte completam a lista com 61 diferentes investimentos, incluindo centros de arte e espaços esportivos comunitários.

Conforme adiantado pelo portal A TARDE, três dos mais tradicionais terreiros de candomblé de Salvador serão restaurados. Dentre eles, estão o Alaketu, no Matatu; do Gantois, na Federação; e da Casa Branca, no Engenho Velho da Federação.

As 16 modalidades são executadas pelos Ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Esporte e somam, para todo o país, R$ 23 bilhões em investimentos. No total, foram selecionados 6.778 obras e empreendimentos nos 26 estados e no Distrito Federal, alcançando 59% dos municípios brasileiros. As seleções priorizaram a cobertura de vazios assistenciais, além dos critérios de cada modalidade, conforme divulgado no lançamento do programa.