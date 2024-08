Em fim de mandato, Bruno Reis já cumpriu quase 60% de promessas

Bruno é também o prefeito que mais cumpriu promessas entre as capitais do Norte e Nordeste e o terceiro no país, em três anos e meio de mandato - Foto: Betto Jr./ Secom

O prefeito Bruno Reis é gestor municipal que mais cumpriu compromissos de campanha entre as dez maiores capitais do Brasil, segundo mostra o levantamento Promessas dos Políticos, realizado pelo portal G1.

De acordo com os dados, divulgados neste sábado, 20, Bruno é também o prefeito que mais cumpriu promessas entre as capitais do Norte e Nordeste e o terceiro no país, em três anos e meio de mandato.Além disso, o prefeito da capital baiana ainda lidera a lista de promessas cumpridas entre as 20 maiores capitais do Brasil.

No total, o levantamento contabilizou 54 compromissos de Bruno ao longo da eleição de 2020. Desse total, 32 foram cumpridos integralmente, o que representa percentual de 59,25%, enquanto outras ações estão em andamento. No país, a média das promessas cumpridas pelos prefeitos de capitais foi de 39,1%, de acordo com o G1.

Entre as promessas cumpridas por Bruno Reis, o levantamento aponta a criação da Casa da Mulher Brasileira, a realização de obras de contenção de encostas, a conclusão das intervenções do BRT de Salvador, a elevação da cobertura de saúde bucal das crianças e a implantação de novos espaços abertos na cidade.

O prefeito ressaltou que, mesmo diante das adversidades provocadas pela pandemia, conseguiu cumprir a maioria dos seus compromissos e destacou que, até o final deste ano, a gestão terá ainda muitas entregas, a exemplo do Parque Socioambiental de Canabrava, os viadutos direcionais da região do Detran e a escola da Associação dos Amigos do Autista (AMA) para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Ao analisar as propostas avaliadas, a sensação é de dever cumprido. As que não foram já dadas como cumpridas estão em fase de conclusão e outras que não puderam ainda ser avaliadas. A sensação é de dever cumprido, dos compromissos que foram assumidos com a cidade, ou foram honrados ou estão sendo honrados Bruno Reis - prefeito de Salvador

Bruno Reis pontuou ainda que, nesses três anos e meio de gestão, entregou cerca de 60 campos com gramado sintético, quase 30 novas escolas (serão 50 novas unidades de ensino até o final do ano), equipamentos culturais como a Cidade da Música e a Casa das Histórias e o Arquivo Público Municipal, além de superar a marca de 500 áreas de risco protegidas.

“Também superamos a marca de 52 mil casas reformadas pelo programa Morar Melhor, entregamos todos os trechos do BRT, que é muito mais do que uma obra de mobilidade, porque envolve também sustentabilidade e infraestrutura, resolvendo problemas históricos de drenagem. Sem contar nas novas vias que já inauguramos e outras que estão com obras avançadas”, afirmou.

O prefeito frisou ainda que até o final do ano o percentual de promessas cumpridas vai subir ainda mais.

“Temos ainda muitas entregas até o final do ano, como a nossa primeira maternidade municipal, o trecho de orla de Pituaçu, o CCO (Centro de Controle e Operações) e a Arena Balbinão, além de outras tantas obras que estão em andamento em diversas áreas. Nosso compromisso é sempre fazer Salvador avançar e não deixar nossa cidade retroceder”, finalizou.