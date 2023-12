Em Ilhéus, Policlínica Regional atende moradores de 10 municípios | A TARDE

A 26ª Policlínica Regional de Saúde da Bahia foi inaugurada pelo Governo do Estado, em Ilhéus, no litoral sul, com ampla oferta de serviços, que incluem consultas especializadas, pequenos procedimentos cirúrgicos e exames de média e alta complexidade.

A unidade recebeu um investimento de R$ 37,8 milhões, entre obras físicas e equipamentos, e atenderá a população também dos municípios de Canavieiras, Coaraci, Gongogi, Itacaré, Maraú, Santa Luzia, Ubaitaba, Una e Uruçuca, através do Consórcio Interfederativo de Saúde das Terras do Cacau.

A entrega foi realizada na segunda-feira, 11, pelo governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado da secretária estadual da Saúde (Sesab), Roberta Santana, e de outras autoridades. A obra foi executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).



Para garantir o transporte dos pacientes da Policlínica, foram entregues seis microônibus e seis vans.

“Esta policlínica é para que nenhum baiano ou baiana dessa região precise padecer, em um momento posterior, por não ter feito um exame importante, e quando for fazer, já seja tarde demais. Faremos uma campanha com as prefeituras e com os veículos de comunicação, para que esta policlínica não fique, dia nenhum, sem o atendimento necessário, fazendo uma antecipação de tratamentos e salvando vidas. Essa é a nossa obrigação”, ressaltou o governador, revelando, ainda, que cadastrou mais sete policlínicas no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para completar a cobertura no estado.



Jerônimo também explicou que, atualmente, as policlínicas recebem repasse do Governo Federal e que o custeio da unidade de Ilhéus segue o modo de gestão das demais: partilhado entre o Governo do Estado e os municípios que integram o Consórcio Público Interfederativo. O Estado é responsável por 50% do custeio da operação, e os outros 50% são financiados pelos municípios consorciados.



Ainda em Ilhéus, foram entregues duas ambulâncias, uma para o Hospital Regional Costa do Cacau, e a outra para Município.

Especialidades



A secretária Roberta Santana destacou que a Policlínica localizada em Ilhéus é a quarta da macrorregião sul, que possui unidades em Valença, Jequié e Itabuna. “A nossa expectativa para a nova unidade é que 370 mil pessoas sejam atendidas [nos 10 municípios consorciados]. O que a gente traz aqui são consultas especializadas, aparelho de tomografia de ponta, como o primeiro equipamento de raio-X digital que a gente entrega no interior do estado, nas nossas policlínicas. A gente está trazendo inovação”, afirmou.

A nova policlínica oferece consultas especializadas em angiologia, cardiologia, neurologia, endocrinologia, gastroenterologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, urologia, ginecologia, pneumologia, dermatologia, reumatologia, anestesia e ortopedia.

A unidade também conta com atendimento em especialidades não médicas: farmácia clínica, enfermagem, psicólogo e nutricionista e exames de mapa, holter, ecocardiograma, ergometria, eletrocardiograma, eletroencefalograma, endoscopia digestiva, mamografia, ultrassonografia doppler, raio-X, ressonância magnética e tomografia. Ao todo, a unidade conta com 104 profissionais.

Regionalização da Saúde



As Policlínicas Regionais de Saúde estão espalhadas por toda a Bahia e contemplam 408 municípios. Juntas, as unidades assistem a mais de 13,9 milhões de habitantes, o que representa 97% da população baiana. Desde novembro de 2017, quando foi inaugurada a primeira Policlínica deste modelo no estado, já foram realizados 5,3 milhões de exames e consultas e 3.219.985 exames e procedimentos. As Policlínicas não são unidades de atendimento com portas abertas. Todas as consultas e exames são feitos através de um agendamento prévio, que deve ser realizado pela Secretarias de Saúde dos municípios consorciados.



As outras 25 policlínicas já em funcionamento estão instaladas nas cidades de Alagoinhas, Barreiras, Brumado, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Serrinha, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Valença, Vitória da Conquista, Santa Maria da Vitória, São Francisco do Conde, além de Salvador, que possui duas policlínicas funcionando, nos bairros de Narandiba e Escada.