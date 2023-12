Em Salvador, Cida Gonçalves anuncia construção de mais Casas da Mulher | A TARDE

Presente no evento de inauguração na capital baiana da primeira Casa da Mulher do Estado, na manhã desta terça-feira, 19, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, anunciou mais três Casas que serão construídas na Bahia. No Brasil, ao todo, já existem oito locais de acolhimento.

Na inauguração da Casa em Salvador, a ministra citou todos os serviços que serão realizados para o amparo das mulheres. “Nos vamos ter 10 serviços de atendimento especializado, atendimento psicossocial, a delegacia especializada de atendimento, juizado de violência contra as mulheres, promotoria pública de violência contra mulher, Defensoria Pública, brinquedoteca, abrigamento provisório, serviço autonomia econômica e a patrulha Maria da Penha.”

Segundo Cida, os auxílios serão incluídos no local “para que quando ela [a mulher] chegar, ela possa ser atendida de uma forma integral, com todos os serviços sem precisar fazer uma rota de passar em lugar, em lugar”, concluiu.

A Casa da Mulher Brasileira em Salvador contou com um investimento de R$ 10,5 milhões do governo federal e outros R$ 3,3 milhões de investimento do governo municipal de Salvador.

Além da ministra, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) também marcou presença no evento, junto a secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), Fernanda Lordêlo.