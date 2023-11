Em um mês, Ireuda apresentou 16 requerimentos em prol da Universal | A TARDE

Obreira da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), a vereadora do Republicanos, Ireuda Silva, vai fechando o mês de novembro na Câmara Municipal de Salvador (CMS) com 16 requerimentos apresentados, sendo 11 deles com solicitações para realização de sessões especiais em homenagem à programas internos da própria congregação e outros cinco de moções de aplausos para outras iniciativas do templo cristão.



Entretanto, durante esse tempo, a vereadora não apresentou nenhum projeto de lei que fosse de benefício para a cidade. Entre os pedidos de sessão especial, apenas um não diz respeito à Igreja Universal, foi o apresentado em 8/11, em comemoração ao novembro negro.



Em levantamento feito pelo Portal A TARDE, junto ao sistema de Consulta e Acompanhamento de Proposições dos vereadores, foi possível identificar a quantidade de propostas sugeridas à CMS.



Confira:



8/11 - Sessão Especial em comemoração ao novembro negro;



21/11 - Sessão Especial em comemoração ao Grupo Calebe, da Igreja Universal;

21/11 - Sessão Especial em comemoração ao programa social Força Jovem Universal (FJU), da Igreja Universal;

21/11 - Sessão Especial em comemoração ao programa social Escola Bíblica Infantil (EBI), da Igreja Universal;

22/11 - Sessão Especial em comemoração ao projeto social Evangelismo Universal (EVG), da Igreja Universal;

22/11 - Sessão Especial em comemoração ao projeto social Força Teen Universal, da Igreja Universal;

23/11 - Sessão Especial em comemoração ao projeto social MEGA HELP, da Igreja Universal;

24/11 - Sessão Especial em comemoração ao projeto social Universal nas Forças Policiais, da Igreja Universal;

28/11 - Sessão Especial em comemoração ao projeto social Depressão Tem Cura, da Igreja Universal;

28/11 - Sessão Especial em comemoração ao projeto social Grupo da Saúde, da Igreja Universal;

28/11 - Sessão Especial em comemoração ao projeto social Grupo Arimateia, da Igreja Universal.

Apaulos e moções



21/11 - Aplausos pelo Grupo Calebe, da Igreja Universal do Reino de Deus;



21/11 - Aplausos pelo programa social Força Jovem Universal (FJU), da Igreja Universal;

21/11 - Aplausos pelo programa social Escola Bíblica Infantil (EBI), da Igreja Universal;

22/11 - Aplausos pelo projeto social Evangelismo Universal (EVG), da Igreja Universal;

22/11 - Aplausos pelo projeto social Força Teen Universal, da Igreja Universal do Reino de Deus;

23/11 - Aplausos pelo projeto social MEGA HELP, da Igreja Universal do Reino de Deus;

24/11 - Aplausos pelo projeto social Universal nas Forças Policiais (UFP), da Igreja Universal do Reino de Deus;

28/11 - Aplausos pelo projeto social Grupo da Saúde, da Igreja Universal do Reino de Deus;

28/11 - Aplausos pelo projeto social Grupo Arimatéia, da Igreja Universal do Reino de Deus;

28/11 - Aplausos pelo projeto social Depressão Tem Cura, da Igreja Universal do Reino de Deus.

Durante o ano, no entanto, a vereadora esteve imbuída na causa das trancistas. Entre junho e outubro, a parlamentar apresentou propostas relacionadas à profissão.

Entre inclusão de Dia Nacional da Cabeleireira Étnica e Trancista, em indicação ao presidente Lula, criação do Fundo Municipal de Apoio a Trancista, ao prefeito Bruno Reis, e tombamento da profissão como patrimônio histórico junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), além de pedido de reconhecimento e regularização da profissão.



Algumas das propostas para trancistas ainda tramitam na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, aguardando a designação de um relator, como por exemplo, a criação de um Centro de Valorização Municipal à Trancista e decretação da função como patrimônio cultural imaterial do município.