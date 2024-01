Empresa de bodycams para PMs fará administração do sistema por 3 anos | A TARDE

A Advanta Sistema de Telecomunicações e Serviços de Informática, empresa que venceu a licitação para fornecer bodycams no fardamento de policiais militares na Bahia, será responsável pela administração da tecnologia por três anos, conforme informação divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE), no último sábado, 30.

O documento detalha que serão investidos cerca de R$ 23 milhões nos equipamentos, que deverão capturar, transmitir, armazenar, gerir, além de realizar a custódia de evidências digitais obtidas nas atividades e diligências.

O resultado da vitória da empresa foi confirmado no dia 6 de dezembro. Para a aprovação, a Advanta passou por análise de documentação e prova de conceito, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

O diretor de Videomonitoramento da Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO) da SSP, major Jurandilson Nascimento, acrescentou que, após a formalização e assinatura do contrato, a empresa terá 60 dias para fornecer as primeiras 1.100 câmeras, totalizando 3.300 em um ano.

As tecnologias devem começar a ser usadas até o Carnaval, segundo indicou o sub-secretário da Secretaria de Segurança Pública, Marcel Ahringsmann, na última semana passada, durante café da manhã com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e jornalistas.