"Entrego o MP pacificado e pronto para avançar", diz Norma Cavalcanti | A TARDE

Há quatro anos à frente da Procuradoria-Geral da Justiça do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Norma Cavalcanti, passa o bastão para Pedro Maia, novo procurador do órgão público, empossado nesta sexta-feira, 1º, para o biênio 2024-2026.

Ao se despedir do cargo, Norma Cavalcanti garante que entrega o MP pacificado e pronto para avançar cada vez mais. O ato solene aconteceu na sede do órgão estadual, localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

“Sou uma mulher de fé. Se for preciso, começaria tudo outra vez. A fé que nunca me abandonou me daria forças para seguir sempre em frente. Um sonho acalentado em conjunto no momento estado como tinha que ser hoje, quatro anos depois contemplo cada conquista superada. Entrego o Ministério Público da Bahia pacificado, altivo estando pronto pra avançar pois estamos 100% digital e transparente”, destacou a procuradora-geral, durante seu discurso de despedida.

Um dos legados deixado por Norma à frente do cargo é a digitalização do MP. Sob comando da procuradora-geral, o órgão também foi destaque no ranking de transparência, em novembro de 2023, quando recebeu nota máxima, após a pesquisa realizada nos Tribunais de Contas.