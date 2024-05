“Estou à disposição para conversar”, diz Bruno Reis sobre Jerônimo | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou nesta terça-feira, 29, que segue à disposição para conversar com o governador Jerônimo Rodrigues (PT). O gestor municipal solicitou uma audiência com o administrador do estado da Bahia ainda no primeiro semestre de 2023, mas ainda não foi recebido na governadoria.

Segundo o prefeito de Salvador, apesar da audiência ainda não ter ocorrido, isso não atrapalhou a gestão municipal, que teria conseguido acelerar o ritmo de trabalho nos últimos 18 meses. A declaração de Bruno Reis ocorreu em entrevista coletiva após o anúncio do apoio do PL à sua reeleição na capital baiana.

“Depois de um período natural que o governador sentou na cadeira, teve tempo de se aprofundar, de conhecer ainda mais os problemas da Bahia, de Salvador e da máquina, eu solicitei a audiência. Esse encontro não ocorreu. O que eu posso assegurar a vocês é que se mudou a vida de alguma forma em Salvador, mudou para melhor. Porque, nesses últimos dois anos, foi quando efetivamente a minha gestão deslanchou”, avaliou o prefeito.

Bruno Reis relatou que as equipes da prefeitura e do governo do estado mantém diálogo, para resolver questões em comum entre as gestões, mas que ele continua à disposição para um encontro formal com Jerônimo. Para o prefeito, detalhes relativos à Embasa e ao transporte público da cidade precisam ser colocados à mesa.

“As nossas equipes conversam. Nós temos problemas em comum que estão sendo enfrentados. Isso não comprometeu em nada nenhuma área. Na hora que ele entender que precisa, que é conveniente sentar e dialogar, eu estou inteiramente à disposição para cumprir o meu papel como prefeito, que era solicitar a audiência para tratar de problemas comuns que nós temos”, disse Bruno Reis.

“Estou à disposição para conversar, entendendo, e na hora que ele achar que é o melhor momento. Mas o que eu posso garantir a vocês é que o fato de não ter sentado com o governador, se mudou alguma coisa na nossa cidade, foi para melhor, porque é visível, é nítido nas onde você anda, principalmente nesse último um ano e pouco, a cidade está cada vez melhor”, concluiu o gestor municipal.

Até o momento, os encontros pessoais de Jerônimo e Bruno Reis ocorreram em eventos públicos, como durante o Carnaval de Salvador. Tanto em 2023 quanto em 2024, o governador foi convidado pelo prefeito para a cerimônia de abertura da folia momesca.