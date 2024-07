Ex-prefeito é alvo da PF por fraude em cartão de vacina de Bolsonaro

Washington Reis e Célia Serrano - Foto: Redes sociais/Instagram

O secretário estadual de Transportes e Mobilidade e ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), foi alvo da Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira, 4, na 2ª fase da Operação Venire no Rio de Janeiro por supostas fraudes em cartões de vacina, em esquema que ocorria a partir da gestão do município em 2022 e que teve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como um dos beneficiários.

Ao todo, são cumpridos dois mandados de busca e apreensão, emitidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nas cidades do Rio de Janeiro e em Duque de Caxias. Segundo informações da CNN, além de Washington, a secretária de Saúde de Duque de Caxias, Célia Serrano, também é alvo da PF.

A ação faz parte da nova fase de investigação pedida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e apura a existência de associação criminosa responsável por crime de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) e da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), ambos do Ministério da Saúde.

Os sistemas indicam que duas doses de vacinas contra a Covid foram aplicadas em Bolsonaro, que sempre negou ter sido vacinado, no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias, nos dias 13 de agosto e 14 de outubro de 2022.

Essa suposta falsificação teria o objetivo de garantir a entrada de Bolsonaro, familiares e auxiliares próximos nos Estados Unidos, burlando a regra de vacinação obrigatória.

Indiciamento de Bolsonaro

Ainda na manhã desta quinta, o ex-presidente Bolsonaro foi indiciado pela PF em dois inquéritos. Um apura a venda ilegal de joias no exterior e o outro investiga a falsificação de cartões.

Outros aliados do ex-mandatário e auxiliares do ex-presidente também estão na lista de indiciamentos da Polícia Federal. Entre eles, os advogados Fabio Wajngarten e Frederico Wasseff.

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, também será indiciado, uma peça-chave nos inquéritos, após acordo de delação premiada com a PF.

O pedido de indiciamento do ex-mandatário foi concluído e deve ser remetido à Procuradoria-Geral da República (PGR) nos próximos dias.