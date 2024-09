Feira de Santana pode ter voo para Lisboa? Entenda

Antônio ressaltou ainda que o seu sonho não está longe de acontecer - Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

O detentor da concessão do Aeroporto de Feira de Santana, Antônio Valter, comentou, na manhã desta terça-feira, 3, que o sonho para a estrutura é receber voos com conexão direta para Lisboa, em Portugal.



“Pode ter pelo menos, inicialmente, um [voo] por semana. No meu pensamento eu não quero parar o facho aqui, eu quero ir para entrar no avião aqui e ir para Lisboa, isso é o meu sonho de consumo”, declarou, durante apresentação do projeto de requalificação do Aeroporto João Durval.



Antônio ressaltou ainda que o seu sonho não está longe de acontecer. “A gente mudando a categoria do Aeroporto já facilita esse acesso. E aí, nós vamos estar despertando, porque aqui nós temos uma cidade que é industrial e muita gente vai passar a vir também”, detalhou.

Com o novo projeto de requalificação, o Aeroporto passará a ter pousos e decolagens de aviões de grande porte, como Boeing 737 com capacidade para até 200 passageiros e poderá ser incluído na escala de conexões nacionais (voos domésticos).



Segundo o superintendente, a expectativa é que o fluxo chegue a oito mil passageiros por mês.